Mỹ nam 'Vườn sao băng' hiện tại

Kim Bum gây chú ý khi tới Việt Nam. Ở tuổi 37, nam diễn viên vẫn trẻ trung, không có nhiều thay đổi.

Kim Bum - nam diễn viên trong phim Vườn sao băng - vừa có buổi gặp gỡ người hâm mộ Việt Nam vào sáng 19/6. Tại sự kiện, nam diễn viên Hàn Quốc nói anh rất yêu đồ ăn Việt Nam bằng tiếng Việt. Kim Bum đã có thời gian trải nghiệm tại TP.HCM hồi 2025 và thưởng thức nhiều món ăn đặc sắc của Việt Nam.

Nam diễn viên thích thú với ẩm thực Việt Nam và là “fan” của gạo. Ngôi sao Vườn sao băng thậm chí nhờ vận chuyển gạo từ Việt Nam sang Hàn Quốc để sử dụng.

Khi giao lưu với fan Việt, Kim Bum cũng cho biết vai diễn trong dự án mới nhất là thử thách lớn với anh. Nam diễn viên thừa nhận từng trải qua không ít áp lực và lo lắng, nhưng đã nỗ lực hết mình để hoàn thành nhân vật một cách tốt nhất.

Nói về định hướng trong tương lai, Kim Bum bày tỏ mong muốn thử sức với những vai diễn trưởng thành hơn, có chiều sâu nội tâm và khai thác nhiều khía cạnh cảm xúc, đặc biệt là các câu chuyện mang màu sắc tình cảm.

Ngoài diễn xuất, Kim Bum tiết lộ anh rất yêu thích du lịch nhưng vẫn chưa có cơ hội khám phá Việt Nam một cách trọn vẹn. Nam diễn viên bày tỏ sự tò mò về khung cảnh mùa đông ở Việt Nam và hy vọng sớm có dịp trải nghiệm trong thời gian tới.

Kim Bum bày tỏ yêu thích ẩm thực Việt. Ảnh: BTC.

Chia sẻ về hành trình trưởng thành của bản thân, Kim Bum cho biết anh vẫn còn nhiều điều phải học hỏi và nhận thấy mình vẫn tồn tại không ít thiếu sót. Nếu trước đây luôn ám ảnh với sự hoàn hảo và sợ mắc sai lầm, sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, anh nhận ra việc vấp ngã là điều không thể tránh khỏi. Điều quan trọng nhất là biết nhìn nhận sai sót, sửa chữa và không ngừng hoàn thiện bản thân.

Kim Bum sinh năm 1989, trở thành hiện tượng khắp châu Á sau khi đảm nhận vai “Gốm” So Yi Jung trong bộ phim Vườn sao băng. Sau đó, nam diễn viên tiếp tục góp mặt trong các dự án That Winter, the Wind Blows (Gió đông năm ấy), Ghost Doctor, Tale of the Nine Tailed 1938, Hôn lễ bất khả thi…

Trong chuyến đi tới TP.HCM vào tháng 8/2025, nam diễn viên trải nghiệm nhiều món ăn quen thuộc của Việt Nam, từ bánh xèo, gỏi cuốn đến cơm chiên trái thơm, gỏi bưởi tôm thịt và kem dừa.