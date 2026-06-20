Huỳnh Hồng Loan ở hiện tại

Huỳnh Hồng Loan thừa nhận từng tổn thương vì những ý kiến trái chiều xoay quanh diễn xuất. Nữ diễn viên xem đó là động lực để cố gắng hơn.

Huỳnh Hồng Loan đang được chú ý với vai Ngọc Trâm trong Nợ đời vay trả. Trước đó, cô tham gia MV Âm thầm bên em của Sơn Tùng và nhiều dự án phim nhưng vẫn gây tranh luận về diễn xuất và cũng chưa thật sự bứt phá.

Sau hơn một thập kỷ theo đuổi diễn xuất, Huỳnh Hồng Loan mới thực sự cảm nhận được sự ghi nhận từ khán giả nhờ vai Ngọc Trâm trong Nợ đời vay trả. Với nữ diễn viên, điều khiến cô hạnh phúc không nằm ở việc nhân vật được chú ý, mà là những nỗ lực với nghề cuối cùng cũng được nhìn thấy.

Thành công đến đúng lúc

Huỳnh Hồng Loan cho biết cô quyết định nhận vai Ngọc Trâm vì bị thu hút bởi sức sống của nhân vật. Trong mắt cô, Ngọc Trâm là người phụ nữ hiền lành, sống tình cảm nhưng không hề yếu đuối. Nhân vật biết nhẫn nhịn khi cần, song cũng đủ mạnh mẽ để lên tiếng trước những điều bất công hay sự thiếu tôn trọng.

Bên cạnh đó, chuyện tình "cưới trước, yêu sau" giữa Ngọc Trâm và cậu Hai Vĩnh Trường cũng là điểm khiến nữ diễn viên đồng cảm. Theo cô, mối quan hệ bắt đầu từ những hiểu lầm, va chạm rồi dần trở thành sự thấu hiểu và yêu thương chân thành là câu chuyện rất đời, dễ khiến khán giả tìm thấy chính mình trong đó.

Sự đón nhận tích cực dành cho vai diễn mang đến cho Huỳnh Hồng Loan nhiều cảm xúc. Cô thừa nhận có những lời khen khiến bản thân xúc động bởi đó là thành quả của cả quá trình không ngừng học hỏi và hoàn thiện bản thân.

Nhìn lại chặng đường hơn 10 năm làm nghề, nữ diễn viên không phủ nhận từng có lúc sốt ruột khi chứng kiến nhiều đồng nghiệp cùng thời liên tục bứt phá trong khi bản thân vẫn loay hoay tìm một vai diễn đủ sức tạo dấu ấn.

“Đã có những giai đoạn tôi tự hỏi liệu mình đã cố gắng đủ chưa, hay bản thân còn thiếu điều gì mà cơ hội vẫn chưa đến. Nhưng thay vì để sự sốt ruột biến thành áp lực tiêu cực, tôi chọn dành thời gian để học hỏi, tích lũy kinh nghiệm. Bây giờ nhìn lại, tôi nghĩ mọi thứ đến vào thời điểm nào cũng có lý do của nó. Nếu thành công của Ngọc Trâm đến sớm hơn, có thể tôi chưa đủ trải nghiệm sống và nghề để cảm nhận nhân vật một cách trọn vẹn như hôm nay. Tôi không xem đó là thành công đến muộn, mà là thành công đến đúng lúc”, Huỳnh Hồng Loan chia sẻ.

Huỳnh Hồng Loan có vai diễn được chú ý. Ảnh: FBNV.

Nữ diễn viên nói thêm: “Thật ra, sau hơn 10 năm làm nghề, điều tôi cảm thấy may mắn nhất không phải cuối cùng mình có một vai diễn được khán giả yêu thương, mà là sau ngần ấy thời gian, tôi vẫn giữ được sự nhiệt huyết và tình yêu với nghề để chờ đợi cơ hội đó”.

Biết ơn cơ hội được tham gia MV của Sơn Tùng

Trong cuộc trò chuyện với Tri Thức - Znews, nữ diễn viên được hỏi về quãng thời gian khán giả thường chỉ nhắc đến với vai trò nữ chính trong MV Âm thầm bên em thay vì các vai diễn trên màn ảnh. Có lúc cô lo sợ sẽ mãi bị mắc kẹt trong dấu ấn quá lớn của quá khứ. Tuy nhiên, thay vì trách hoàn cảnh, cô tự nhắc bản thân phải cố gắng nhiều hơn để tạo ra những cột mốc mới.

Nữ diễn viên tâm sự: “Có những năm tôi nhận ra khán giả nhớ đến mình nhiều hơn với hình ảnh trong một MV nổi tiếng thay vì những vai diễn mình đang làm. Khi đó tôi từng lo sợ liệu mình có bị mắc kẹt mãi trong một dấu ấn cũ hay không. Nhưng thay vì trách hoàn cảnh, tôi tự nhắc mình phải nỗ lực nhiều hơn để tạo ra những dấu mốc mới”.

Theo Huỳnh Hồng Loan, MV của Sơn Tùng M-TP là dấu mốc thay đổi cuộc đời, giúp cô được biết đến rộng rãi hơn và mở ra nhiều cơ hội trong công việc.

“MV Âm thầm bên em là một dấu mốc rất đặc biệt, giúp khán giả biết đến Huỳnh Hồng Loan nhiều hơn và mở ra cho tôi nhiều cơ hội trong công việc. Nhưng nếu không có cơ hội đó, tôi vẫn tin mình sẽ theo đuổi nghệ thuật. Có thể hành trình dài hơn, chậm hơn và vất vả hơn, nhưng tôi nghĩ tình yêu dành cho nghề sẽ không thay đổi. Từ khi bước chân vào con đường này, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc nổi tiếng nhanh, tôi chỉ mong mình có cơ hội được làm nghề và sống với nghề”, cô nói.

Nữ diễn viên khẳng định sau nhiều năm cô vẫn luôn biết ơn cơ hội được xuất hiện trong MV vì nó là một phần thanh xuân rất đẹp. Nhưng nữ diễn viên cũng tin không một dấu mốc nào có thể quyết định toàn bộ sự nghiệp của một người. Điều giữ một nghệ sĩ ở lại với khán giả lâu dài vẫn là sự nỗ lực, nghiêm túc và những gì họ làm được sau thành công đầu tiên.

“Vì vậy, nếu không có MV năm đó, có thể Huỳnh Hồng Loan của hôm nay đến muộn hơn một chút, nhưng tôi tin mình vẫn sẽ cố gắng để đi đến đích bằng con đường của riêng mình”, cô nhấn mạnh.

Huỳnh Hồng Loan được chú ý từ MV Âm thầm bên em, sau đó tham gia nhiều dự án phim. Ảnh: FBNV.

Từng tổn thương vì ý kiến trái chiều

Trong sự nghiệp, Huỳnh Hồng Loan từng nhận không ít ý kiến trái chiều về diễn xuất. Cô thừa nhận có những thời điểm cảm thấy tổn thương, nhưng điều khiến cô ám ảnh không phải một bình luận cụ thể mà là cảm giác bản thân chưa làm tốt như kỳ vọng của khán giả.

Theo thời gian, nữ diễn viên học cách nhìn nhận mọi thứ nhẹ nhàng hơn. Cô cho rằng khán giả có quyền khen, chê. Nếu lời khen mang đến động lực, những góp ý tiêu cực cũng là cơ hội để nhìn lại bản thân và thay đổi.

“Bây giờ nhìn lại, tôi không còn xem những ý kiến trái chiều là tổn thương nữa. Tôi xem đó là một phần của hành trình trưởng thành. Và có lẽ chính những giai đoạn khó khăn đó đã giúp tôi có thêm động lực để không ngừng học hỏi, để hôm nay khán giả có thể nhìn thấy một Huỳnh Hồng Loan khác hơn so với trước đây”, nữ diễn viên bày tỏ.

Huỳnh Hồng Loan cũng thẳng thắn thừa nhận từng có giai đoạn phải đối diện với thực tế bản thân chưa đủ giỏi. Theo cô, chỉ khi chấp nhận những thiếu sót của mình, diễn viên mới có thể tiến bộ. Đến hiện tại, cô vẫn tin mình còn rất nhiều điều phải học.

Trong số những nhận xét từng nhận được, điều khiến nữ diễn viên buồn là ý kiến cho cô nổi tiếng nhờ ngoại hình.

"Ngoại hình có thể là lợi thế nhưng không thể giúp một diễn viên đi đường dài. Điều tôi luôn mong khán giả nhớ đến là những vai diễn và sự cố gắng của mình", cô bày tỏ.

Sau thành công của Ngọc Trâm, Huỳnh Hồng Loan thừa nhận có áp lực phải chứng minh đây không phải sự ghi nhận nhất thời. Tuy nhiên, cô xem đó là động lực tích cực để nghiêm túc hơn với từng vai diễn trong tương lai.

Nói về quan điểm làm nghề, nữ diễn viên tin nghệ thuật không chỉ cần tài năng và nỗ lực mà còn cần cả duyên và thời điểm. Theo cô, có những người rất giỏi nhưng vẫn phải chờ đúng lúc mới được khán giả nhìn thấy.

Bởi vậy, thay vì chạy theo sự nổi tiếng tức thời, Huỳnh Hồng Loan chọn con đường phát triển bền bỉ. Cô mong được khán giả nhớ đến như một diễn viên nghiêm túc, có những vai diễn chất lượng.

Ở tuổi hiện tại, Huỳnh Hồng Loan cho biết cô không còn nhiều điều để tiếc nuối trong sự nghiệp. Mỗi giai đoạn, cô đều đã sống và làm nghề hết mình. Những điều chưa đạt được không phải nuối tiếc mà là động lực để tiếp tục cố gắng.

Nữ diễn viên tham gia nhiều dự án phim truyền hình. Ảnh: FBNV.

Thích bạn trai tử tế, trách nhiệm và chân thành

Nói thêm về chuyện tình cảm, Huỳnh Hồng Loan ở hiện lựa chọn kín tiếng hơn trong đời sống riêng. Cô khẳng định không e ngại việc công khai yêu đương vì ảnh hưởng đến công việc, mà đơn giản là trân trọng sự riêng tư.

"Khi một mối quan hệ đủ vững vàng và đủ hạnh phúc, việc công khai hay không đôi khi không còn là điều quan trọng nhất", cô chia sẻ.

Nữ diễn viên cho biết quan điểm về tình yêu cũng thay đổi theo thời gian. Nếu trước đây cô dễ rung động bởi cảm xúc và những điều lãng mạn, hiện tại, điều cô tìm kiếm ở một người đàn ông là sự tử tế, trách nhiệm, chân thành và biết trân trọng những người bên cạnh.

Với Huỳnh Hồng Loan, cảm giác bình yên và được tôn trọng trong một mối quan hệ quan trọng hơn bất kỳ tiêu chuẩn hào nhoáng nào. Cô không còn đặt ra quá nhiều yêu cầu, chỉ mong gặp được một người có thể đồng hành, thấu hiểu công việc của nhau và cùng chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống.