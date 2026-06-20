Nữ ca sĩ bức xúc khi bị nói ngoại tình 300 lần

Tờ Star News Korea đưa tin ca sĩ Hàn Quốc Park Hye Kyung mới đây tiết lộ cô là nạn nhân của video bịa đặt trên YouTube. Nội dung video vu khống Park Hye Kyung hơn 300 lần ngoại tình.
Xuất hiện trên kênh YouTube Dak-teo-sin, nữ ca sĩ cho biết sáng 17/6, cô đã đến Đội điều tra tội phạm mạng để trình báo vụ việc. Theo Park Hye Kyung, một kênh YouTube đăng tải nhiều nội dung sai sự thật về các nghệ sĩ nổi tiếng. Riêng với cô, kênh này dựng lên câu chuyện nữ ca sĩ ngoại tình hơn 300 lần sau khi kết hôn, bị camera giám sát ghi lại và truyền thông phanh phui trong lúc chồng đi công tác.
|
Park Hye Kyung phủ nhận tin đồn ngoại tình. Ảnh: Salgoonews.
Ban đầu, cô để lại bình luận dưới video vu khống với thái độ gay gắt để phản đối nội dung bịa đặt. Tuy nhiên, YouTube thông báo không thể gỡ video chỉ dựa trên bình luận của cô do quy định của nền tảng. Sau đó, nữ ca sĩ gửi báo cáo chính thức và nhận được phản hồi vụ việc sẽ được xử lý theo quy trình pháp lý.
“Tôi không thể chịu đựng được nữa, nên tôi đã để lại bình luận. Ngày đầu tiên, tôi để lại bình luận rất gay gắt. Tôi nói: 'Tao sẽ không để mày thoát tội', nhưng tôi được thông báo YouTube không thể gỡ video xuống do chính sách của họ. Vì vậy, tôi đã báo cáo trực tiếp cho YouTube và tôi nhận được phản hồi họ sẽ xử lý vụ việc theo pháp luật".
Park Hye Kyung tiếp tục: "Nhưng tôi cảm thấy xấu hổ vì bình luận mình đã đăng, nên sáng hôm sau, khi thức dậy, tôi đã chỉnh sửa nó".
Park Hye Kyung kể thêm sau khi bình tĩnh lại, cô chỉnh sửa bình luận. Thay vì bày tỏ cảm xúc mạnh, nữ ca sĩ để lại lời giải thích ngắn gọn: "Tôi là Park Hye Kyung. Tôi chưa từng kết hôn nên không hề có chồng. Vậy những thông tin này xuất phát từ đâu?". Đồng thời, cô tiếp tục gửi báo cáo đến YouTube để yêu cầu xử lý nội dung sai sự thật.
Park Hye Kyung sinh năm 1974, tham gia liên hoan âm nhạc của đài MBC năm 1995. Sau đó, cô làm diễn viên nhạc kịch. Hai năm sau, vào 1997, cô chính thức ra mắt trong ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc với tư cách thành viên của nhóm The The. Album đầu tiên của họ là Delight và To Me Again đã thành công vang dội. Sau album thứ 2 It's You, Park Hye Kyung rời The The và từ đó phát triển sự nghiệp solo.
Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.
Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.