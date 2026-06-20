Xuân Nghi rạng rỡ trong lễ cưới ở nhà thờ

Xuân Nghi và ông xã Nhật Minh trao lời thề nguyện trong lễ cưới riêng tư diễn ra sáng 20/6 tại nhà thờ.

Sáng 20/6, Xuân Nghi và ông xã thực hiện lễ cưới tại nhà thờ. Cô dâu, chú rể trao lời thề nguyện gắn kết trước sự chứng kiến của những người yêu thương. Buổi lễ được tổ chức riêng tư, chỉ có sự tham gia của gia đình 2 bên. Nữ ca sĩ và chồng cô trước đó học giáo lý hôn nhân trong 3 tháng. Không gian buổi lễ được trang trí bằng hoa hồng và lan.

Trong buổi lễ, Xuân Nghi mặc chiếc váy cưới tay dài, dáng bồng truyền thống. Trong khi đó, ông xã cô mặc vest trắng. Cả hai xúc động khi cử hành những nghi thức cưới, đặc biệt khoảnh khắc trao cho nhau lời thề nguyện gắn kết, chung thủy đến hết cuộc đời.

Xuân Nghi và chồng trong lễ cưới sáng 20/6.

Xuân Nghi tổ chức lễ ăn hỏi tại nhà riêng ở TP.HCM vào sáng 19/6. Ông xã nữ ca sĩ tên Nhật Minh, hiện là kỹ sư, sinh sống và làm việc tại Mỹ. Hai người quen biết từ thuở nhỏ nhưng có nhiều năm mất liên lạc. Sau thời gian dài, cả hai tình cờ kết nối lại, bắt đầu trò chuyện và từ đó nảy sinh tình cảm.

Trước khi quyết định tiến tới hôn nhân, Xuân Nghi và Nhật Minh có hơn 4 năm gắn bó. Ngày 27/2, bạn trai thực hiện màn cầu hôn lãng mạn và nhận được lời đồng ý từ nữ ca sĩ. Nói về ông xã, Xuân Nghi dành nhiều lời khen cho sự chín chắn, tình cảm và luôn biết quan tâm đến người khác. Dù theo đuổi hai lĩnh vực nghề nghiệp hoàn toàn khác nhau, cả hai luôn đồng hành, động viên và hỗ trợ nhau trong cuộc sống.

Sinh năm 1994, Xuân Nghi được khán giả biết đến từ khi còn là ca sĩ nhí. Thời gian gần đây, cô nhận thêm sự chú ý sau khi tham gia Chị đẹp đạp gió. Hiện nữ ca sĩ duy trì công việc tại cả Việt Nam và Mỹ, thường xuyên di chuyển giữa hai quốc gia để cân bằng lịch trình nghệ thuật và cuộc sống cá nhân.

Sau Chị đẹp đạp gió, Xuân Nghi hoạt động sôi nổi hơn khi liên tục xuất hiện tại các concert, sự kiện âm nhạc và góp mặt trong nhiều chương trình biểu diễn cùng các nghệ sĩ.