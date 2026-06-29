Trịnh Thăng Bình đính chính

Theo Trịnh Thăng Bình, biệt thự xuất hiện trong tập đầu tiên của Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2 là địa điểm do ê-kíp sản xuất chương trình sắp xếp chứ không phải nơi ở của anh.

Chiều 29/6, Trịnh Thăng Bình lên tiếng đính chính về gia cảnh. Lý do là trong tập đầu tiên của Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2, Trịnh Thăng Bình xuất hiện ở căn biệt thự hoành tráng và sang trọng. Ngay sau đó, hàng loạt đồn đoán về gia thế cũng như điều kiện sống của nam ca sĩ lập tức lan truyền trên mạng xã hội. Cộng đồng mạng bàn tán về việc giọng ca Người ấy sống trong căn biệt thự đồ sộ.

Tuy nhiên, theo nội dung bài đăng mới nhất trên trang cá nhân của Trịnh Thăng Bình, căn biệt thự xuất hiện trong tập đầu của Anh trai vượt ngàn chông gai không phải nơi ở của anh.

Trịnh Thăng Bình trong tập đầu tiên của Anh trai vượt ngàn chông gai.

Nam ca sĩ giải thích: “Mình xin đính chính chút thông tin. Vì khu vực mình sống là chung cư, sợ làm phiền các cư dân khác nên chương trình đã sắp xếp một địa điểm để thuận tiện cho việc ghi hình. Mình đăng tải thông tin này lên để tránh việc hiểu lầm, làm ảnh hưởng đến không gian sống và sinh hoạt riêng của chủ nhà”.

Trịnh Thăng Bình (sinh năm 1988) là chủ nhân của nhiều ca khúc như Tâm sự tuổi 30, Khác biệt to lớn, Người ấy… Thời gian qua anh vướng tin hẹn hò Hoa hậu Thanh Thủy nhưng 2 người giữ im lặng. Cả 2 có nhiều món đồ giống nhau như áo, khăn… hoặc check-in cùng địa điểm. Nàng hậu được cho là đi đến sự kiện bằng xe của Trịnh Thăng Bình. Chiếc xe này cũng từng xuất hiện trong MV của nam ca sĩ.

Trịnh Thăng Bình hiện là một trong những nghệ sĩ tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2. Tập đầu tiên lên sóng cách đây ít ngày tiếp tục nhận được sự chú ý từ đông đảo khán giả.