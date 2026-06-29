Nam MC chịu công kích sau khi Hàn Quốc bị loại khỏi World Cup

Theo truyền thông xứ kim chi, MC Jonathan bất ngờ nhận nhiều bình luận tiêu cực trên trang cá nhân sau khi Hàn Quốc bị loại khỏi World Cup 2026.

MC Jonathan bị tấn công bằng hàng loạt bình luận trái chiều sau khi Hàn Quốc bị loại khỏi World Cup, tờ Sportal Korea đưa tin.

Jonathan Thona Yiombi (26 tuổi), được khán giả Hàn Quốc biết đến với nghệ danh Jonathan, bất ngờ trở thành mục tiêu của hàng loạt bình luận ác ý trên mạng xã hội sau khi đội tuyển bóng đá Hàn Quốc bị loại ngay từ vòng bảng tại FIFA World Cup 2026.

Đội tuyển Hàn Quốc dưới sự dẫn dắt của HLV Hong Myung Bo, đã không thể giành quyền vào vòng 32 đội sau khi kết thúc các trận đấu ở bảng K vào 28/6 (giờ Hàn Quốc). Đây là lần đầu tiên sau 8 năm, kể từ World Cup 2018 tại Nga, đội tuyển Hàn Quốc phải dừng bước ngay từ vòng bảng.

Jonathan cùng gia đình đến Hàn Quốc từ 2008. Ảnh: Star News.

Sau kết quả này, một bộ phận người hâm mộ đã tràn vào các tài khoản mạng xã hội của Jonathan để công kích. Nguyên nhân xuất phát từ việc đội tuyển Cộng hòa Dân chủ Congo đánh bại Uzbekistan với tỷ số 3-1 ở lượt trận cuối bảng K, qua đó chấm dứt cơ hội đi tiếp của Hàn Quốc. Dù không liên quan đến trận đấu, Jonathan vẫn bị lôi kéo vào làn sóng chỉ trích chỉ vì anh mang quốc tịch Cộng hòa Dân chủ Congo.

Bài đăng mới nhất của Jonathan xuất hiện hàng loạt bình luận như: "Chẳng phải anh đang bí mật cổ vũ cho Congo sao?", "Tại sao anh không đăng lời xin lỗi?", "Nhờ anh mà chúng tôi bị loại", "Hàn Quốc không thể vào vòng 32 đội vì anh cổ vũ cho Congo"...

Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ khác cũng lên tiếng bảo vệ nam phát thanh viên. Họ cho rằng việc đổ lỗi cho Jonathan là vô lý, đồng thời chỉ trích những bình luận mang tính công kích cá nhân, Sportal Korea cho biết.

Một số ý kiến bày tỏ: "Jonathan đã làm gì sai?", "Tôi không hiểu vì sao mọi người lại trút giận lên Jonathan", hay "Việc gắn thất bại của đội tuyển với Jonathan thật vô lý".

Jonathan Thona Yiombi sinh năm 2000, tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Anh cùng gia đình tới Hàn Quốc sinh sống từ 2008. Anh tham gia chương trình Hunmaenjeongeum của MBN năm 2019, sau đó góp mặt trong hàng loạt show lớn nhỏ tại Hàn Quốc.