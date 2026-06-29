Con dâu trùm giải trí Hong Kong gây bàn tán

Ngoại hình của Quách Bích Đình trong chuyến du lịch mới đây với ông xã Hướng Tả gây xôn xao. Nhiều ý kiến cho rằng nữ diễn viên tiều tụy hơn xưa.

Mới đây, Quách Bích Đình và Hướng Tả có chuyến du lịch đến Tây Song Bản Nạp, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) và được nhiều người bắt gặp khi dạo chợ đêm, tờ China Press đưa tin.

Theo hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, Quách Bích Đình đi cùng bố mẹ, em gái, cháu trai và hơn 10 người thân, bạn bè. Nữ diễn viên xuất hiện với phong cách giản dị khi búi tóc cao, trang điểm nhẹ, diện áo sơ mi kẻ caro rộng, quần xám và mang túi vải.

Nhiều khán giả nhận xét diện mạo của nữ diễn viên khác hẳn hình ảnh hào nhoáng thường thấy. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng ngôi sao sinh năm 1984 xuề xòa, xuống sắc và tiều tụy hơn trước đây.

Hình ảnh Quách Bích Đình trong chuyến đi với người thân. Ảnh: Weibo.

Trong khi đó, Hướng Tả mặc trang phục denim màu đen, kéo khẩu trang xuống cằm, vừa thưởng thức các món ăn địa phương vừa trò chuyện với gia đình bên vợ. Anh được nhận xét hòa đồng, thoải mái và thường xuyên lắng nghe những câu chuyện của người thân.

Một chi tiết thu hút sự chú ý là khi cả đoàn mua sắm tại chợ đêm, Hướng Tả được cho là đã xách cùng lúc 8 túi đồ giúp vợ. Theo một số nguồn tin, khi thấy Quách Bích Đình thích những chiếc túi len nỉ thủ công, anh đã mua nhiều mẫu khác nhau cho cô. Trong lúc các thành viên khác chọn đồ chơi cho trẻ nhỏ, nam diễn viên lặng lẽ đứng sang một bên chờ đợi và thỉnh thoảng quan sát các cháu.

Trước đó, bố của Quách Bích Đình cũng chia sẻ loạt ảnh trong chuyến đi lên nền tảng Xiaohongshu. Ông đăng bức ảnh chụp nghiêng Hướng Tả đang ngồi trên xe và viết: "Tôi lén chụp thêm bức ảnh góc nghiêng này, trông cậu ấy giống hệt bố mình. Cảm ơn con rể cả đã dành hai ngày ở bên gia đình chúng tôi".

Đáp lại, Hướng Tả nhắn gửi bố vợ: "Thật vui khi được chúc mừng sinh nhật bố sớm. Con chúc bố luôn mạnh khỏe và hạnh phúc". Khi một dân mạng bình luận Hướng Tả có vẻ khó gần, bố của Quách Bích Đình hài hước trả lời: "Đúng, tôi sẽ đánh cho nó một trận".

Hướng Tả với Quách Bích Đình đã kết hôn được 7 năm và có hai con. Trong cuộc phỏng vấn gần đây, Trần Lam - mẹ của Hướng Tả - cũng tiếp tục dành nhiều lời khen cho con dâu. Bà cho biết con dâu là người trực tiếp chăm lo việc nuôi dạy hai cháu và vợ chồng bà không can thiệp vào cách giáo dục của cô.

Theo Trần Lam, Quách Bích Đình có điểm yếu duy nhất là quá mềm lòng, đặc biệt không nỡ cho những người giúp việc lớn tuổi nghỉ việc. Bà đồng thời khẳng định sẽ luôn ủng hộ nếu con dâu muốn trở lại đóng phim hoặc tham gia các chương trình giải trí trong tương lai.