Lương Bích Hữu vấp tranh luận

Việc Lương Bích Hữu góp mặt trong MV mới của Khuyến Dương (TikToker Chị Phiến) đang gây tranh luận. Một số ý kiến cho rằng đây là bước lùi của nữ ca sĩ.

Mới đây, Khuyến Dương (TikToker Chị Phiến) trở lại với MV mới mang tên Trời thay áo có sự tham gia của Lương Bích Hữu. Bài hát cho thấy sự tiến bộ trong giọng hát của Khuyến Dương với chất liệu nhạc điện tử cùng những đoạn beat drop sôi động.

Tuy nhiên, tổng thể sản phẩm đang nhận nhiều ý kiến trái chiều. Phần âm nhạc bị chê cũ kỹ, lỗi thời như thể sản phẩm từ hàng chục năm trước. Trong đó phần hình ảnh tạo cảm giác thiếu đầu tư, hiệu ứng giả và không tự nhiên. Ngoài ra, có khán giả nhận xét phần hình ảnh và âm nhạc không hề liên quan tới nhau.

Lương Bích Hữu nhận phản ứng trái chiều khi tham gia dự án này. Lý do cô đã có hàng chục năm phát triển sự nghiệp âm nhạc với nhiều dự án thành công. Do đó, việc nữ ca sĩ góp mặt trong MV được nhận xét là bước lùi trong sự nghiệp.

Lương Bích Hữu nhận ý kiến trái chiều với sản phẩm mới. Ảnh: FBNV.

“Nốt trầm trong sự nghiệp của chị Hữu”, “Lời, nhạc và hình ảnh không hề ăn nhập vào nhau”, “Nói chị đừng buồn chứ nhạc này ra mắt 20 năm trước thì ổn. Và nếu không muốn đầu tư mạnh vào MV, mình ngồi một chỗ hát cũng được. Chứ xem thấy cứ sao sao”, khán giả bình luận khi ca sĩ chia sẻ một đoạn trong MV.

Thậm chí, có bình luận vào trang cá nhân của Lương Bích Hữu đề nghị cô thay đổi nam chính. Sau đó, nữ ca sĩ phản hồi: "MV này chỉ có thể đổi Hữu chứ không đổi được chị Phiến. Cả nhà thương 2 chị em, ủng hộ 2 chị em với nhé, bạn Phiến dễ thương lắm".

Đầu tháng 1, từ một TikToker, Khuyến Dương ra mắt MV Con mèo xuân. Thời điểm đó, anh đã gây tranh cãi.

Sản phẩm mở đầu bằng phần nhạc điện tử sôi động, tuy nhiên càng về sau lại bị nhiều khán giả nhận xét thiếu sự liền mạch về mặt nội dung. Giọng hát của Khuyến Dương cũng được cho là chưa tạo được nhiều dấu ấn, trong khi phần lời đôi lúc khó nghe rõ, khiến tổng thể ca khúc chưa để lại ấn tượng mạnh.

Một số câu hát như: "Hông như cua, đạp lên ai để sống", "Uh cái này bị vậy chắc tại tui", "Cái quái quỷ gì cũng nhắc tại tui", "Mấy thứ xui xui trên đời do tui" hay "Con mèo kêu sao/ Meo, meo, meo, mèo meo/ Tui á, tại tui á/ Tui á, là con mèo này nè/ Tại tui" trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Không ít ý kiến cho rằng phần ca từ còn đơn giản, thiếu chiều sâu và chưa truyền tải được thông điệp rõ ràng.