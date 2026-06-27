Đằng sau sự bùng nổ show hẹn hò ở Hàn Quốc

Hàn Quốc ra mắt show hẹn hò song tính đầu tiên, mở rộng không gian cho nội dung LGBTQ+. Theo giới chuyên môn, điều này phản ánh sự thay đổi trong xã hội nước này.

Sau nhiều năm phát triển từ tiểu thuyết và truyện tranh trực tuyến, các câu chuyện tình yêu đồng giới nam đang góp phần thúc đẩy sự mở rộng của nội dung LGBTQ+ trên truyền hình Hàn Quốc, tờ The Korea Herald đưa tin.

Việc nền tảng phát trực tuyến Wavve ra mắt chương trình hẹn hò dành cho người song tính đầu tiên được xem là dấu mốc mới, đồng thời đặt ra câu hỏi liệu các chương trình hẹn hò dành cho cộng đồng LGBTQ+ có thể trở thành một dòng nội dung bền vững hay không.

Nội dung hẹn hò ngày càng mở rộng

Ngày 19/6, Wavve phát sóng Stand Bi Me, chương trình hẹn hò thực tế đầu tiên tại Hàn Quốc quy tụ những người độc thân song tính. Trong chương trình, các thí sinh cùng sống dưới một mái nhà, tham gia thử thách và tìm kiếm mối quan hệ tình cảm.

Khác với các chương trình hẹn hò truyền thống, Stand Bi Me cho phép người chơi trò chuyện riêng với nhau bất kể giới tính, cởi mở chia sẻ về xu hướng tình cảm, trải nghiệm yêu đương cũng như cảm nhận của bản thân đối với các mối quan hệ đồng giới và khác giới.

Thay vì nhấn mạnh yếu tố khác biệt, chương trình khắc họa việc hẹn hò của người song tính như một trải nghiệm tự nhiên, với những rung động, do dự và tổn thương không khác các câu chuyện tình yêu quen thuộc. Việc phân chia phòng ở ngẫu nhiên, khiến một số người phải ở cùng bạn cùng phòng khác giới. Việc này cũng mang đến góc nhìn mới về ranh giới cá nhân và cách các thí sinh tương tác trong cuộc sống hàng ngày.

Stand Bi Me gây chú ý ngay khi chưa lên sóng. Ảnh: Wavve.

Ở những tập đầu, chương trình chủ yếu tập trung giới thiệu các nhân vật và xây dựng mối quan hệ trước khi các tuyến tình cảm phát triển rõ nét.

Nhà sản xuất Lee Hyun Kyung cho biết ê-kíp không đặt mục tiêu truyền tải một thông điệp cụ thể mà muốn kể những câu chuyện chân thực về tình yêu.

"Tình yêu không thể bị giới hạn trong một định nghĩa duy nhất và cảm xúc luôn phát triển theo những cách khó đoán. Chúng tôi hy vọng khán giả đồng cảm với hành trình khám phá cảm xúc của các nhân vật cũng như sự đa dạng trong các mối quan hệ giữa con người", cô chia sẻ với The Korea Herald.

Mặc dù là chương trình đầu tiên tập trung vào người song tính, Stand Bi Me không phải là dự án LGBTQ+ đầu tiên của Hàn Quốc.

Năm 2022, His Man trở thành chương trình hẹn hò đầu tiên dành cho nam đồng tính. Ngay khi ra mắt, chương trình vấp phải sự phản đối từ các tổ chức bảo thủ, cho rằng nội dung không phù hợp với khán giả nhỏ tuổi. Dù vậy, His Man vẫn đạt thành công lớn trên Wavve, dẫn đầu bảng xếp hạng giải trí của nền tảng trong mùa đầu tiên và hiện đã phát triển đến mùa thứ 4.

Cùng năm, chương trình Merry Queer tiếp tục giới thiệu cuộc sống của 3 cặp đôi LGBTQ+, gồm một cặp đồng tính nam, một cặp song tính - chuyển giới và một cặp đồng tính nữ, mang đến góc nhìn về tình yêu, hôn nhân và cuộc sống của các cặp đôi trẻ tại Hàn Quốc.

Đến năm 2025, ToGetHer trở thành chương trình hẹn hò thực tế đầu tiên dành riêng cho các cô gái đồng tính. Lấy bối cảnh một ngôi nhà chung trên đảo Jeju, chương trình theo chân các thí sinh trong hành trình tìm kiếm tình yêu thông qua những buổi hẹn hò, thư tay và các tương tác thường ngày.

Sự xuất hiện của Stand Bi Me tiếp tục mở rộng phạm vi của dòng chương trình hẹn hò LGBTQ+ tại Hàn Quốc.

Theo các chuyên gia, xu hướng này phản ánh chiến lược của các nền tảng phát trực tuyến trong việc phục vụ những nhóm khán giả nhỏ nhưng có mức độ gắn kết cao.

Phản ánh sự thay đổi

Nhà phê bình văn hóa đại chúng Jung Duk Hyun nhận định các tác phẩm BL (boy love) đôi khi có cơ hội thành công trên nền tảng trực tuyến hơn cả những bộ phim tình cảm đại chúng.

"Phát trực tuyến không cần chinh phục tất cả khán giả mà hướng tới những nhóm người xem cụ thể, có lòng trung thành cao. BL có thể là một thể loại ngách nhưng cộng đồng người hâm mộ lại rất nhiệt tình", ông nói.

Theo Jung, sự phổ biến của tiểu thuyết và truyện tranh BL trong nhiều năm qua đã tạo nền tảng để các tác phẩm được chuyển thể lên màn ảnh, đồng thời khuyến khích sự ra đời của nhiều nội dung gốc.

Ông cũng cho rằng các đài truyền hình truyền thống vẫn thận trọng hơn do phụ thuộc vào tỷ suất người xem và doanh thu quảng cáo, trong khi các nền tảng phát trực tuyến cần đa dạng hóa nội dung nhằm đáp ứng nhiều nhóm khán giả khác nhau.

ToGetHer là chương trình hẹn hò thực tế đầu tiên dành riêng cho các cô gái đồng tính. Ảnh: Naver.

"Nền tảng trực tuyến cần nhiều loại nội dung khác nhau để phục vụ sở thích đa dạng của người xem. Điều đó mở ra nhiều cơ hội hơn cho các câu chuyện về tình yêu đồng giới cũng như những góc nhìn vốn ít được thể hiện trên truyền hình", Jung nhận định.

Trong khi đó, nhà phê bình văn hóa đại chúng Jung Ji Wuk cho rằng xu hướng này phản ánh sự thay đổi chậm nhưng rõ rệt trong nhận thức của xã hội Hàn Quốc.

Ông đánh giá người Hàn ngày càng tò mò và hiểu hơn về cộng đồng LGBTQ+, một phần nhờ việc tiếp cận thường xuyên với các nội dung quốc tế thông qua sự phát triển của các nền tảng phát trực tuyến toàn cầu.