Vợ thủ môn Hàn Quốc bất ngờ bị công kích

Ngày 26/6, tờ Wowtv đưa tin nữ diễn viên kiêm người mẫu Kim Jin Kyung bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi. Diễn viên liên tục nhận những bình luận ác ý từ người hâm mộ bóng đá sau màn thể hiện của chồng cô, thủ môn Kim Seung Gyu, tại World Cup 2026. Ngày 19/6, đội tuyển Hàn Quốc để thua chủ nhà Mexico với tỷ số 0-1 ở lượt trận thứ hai. Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến sau tình huống Kim Seung Gyu không thể kiểm soát bóng, tạo cơ hội để tiền vệ Luis Romo ghi bàn. Ảnh: Spotv News.

Sai lầm này khiến thủ thành sinh năm 1990 phải hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội từ người hâm mộ. Tuy nhiên, sự phẫn nộ không chỉ dừng lại ở cá nhân Kim Seung Gyu mà còn lan sang cả gia đình anh. Dù không liên quan đến trận đấu, Kim Jin Kyung vẫn trở thành mục tiêu của nhiều bình luận tiêu cực trên mạng xã hội. Thậm chí, những lời công kích còn xuất hiện dưới video ghi lại hành trình mang thai và sinh con nữ diễn viên vừa đăng tải trên YouTube. Ảnh: Yonhap News, Biztribune.

Trước áp lực ngày càng lớn, Kim Jin Kyung phải khóa phần bình luận trên Instagram và chỉ cho phép những người đã đăng ký kênh YouTube của cô để lại nhận xét. Trước đó, Kim Jin Kyung chia sẻ video ghi lại quá trình chuẩn bị sinh con cùng những khoảnh khắc chào đón con gái. Trong phần mô tả, cô viết: "Sau một ca chuyển dạ kéo dài, cuối cùng tôi cũng được gặp Dalbam vào thứ tư. Cơn đau khi sinh dữ dội hơn tôi tưởng, nhưng tôi rất hạnh phúc vì đã được gặp con". Ảnh: Top Star News, iMBC.

Do Kim Seung Gyu bận cùng đội tuyển Hàn Quốc thi đấu tại World Cup 2026 ở Bắc Mỹ, Kim Jin Kyung phải tự chuẩn bị cho ca sinh nở. Thủ môn này chỉ có thể động viên vợ thông qua cuộc gọi video từ Mexico và lần đầu gặp con gái qua hình ảnh trực tuyến. Đáng nói, trước đó, khi Hàn Quốc có chiến thắng ngược dòng 2-1 trước CH Czech ở trận ra quân, video của Kim Jin Kyung tràn ngập những lời chúc mừng. Nhiều người gọi bé Dalbam là "lá bùa may mắn", đồng thời khen ngợi màn trình diễn của Kim Seung Gyu với những bình luận như: "Chồng cô ấy đã cứu cả đội tuyển" hay "Chiến thắng này có công rất lớn của Kim Seung Gyu". Ảnh: Top Star News.

Tuy nhiên, chỉ sau một trận thua của tuyển Hàn Quốc trước Mexico, dư luận đã hoàn toàn đảo chiều. Từ đó, nhiều bình luận công kích liên tục xuất hiện dưới các bài đăng của Kim Jin Kyung. Việc gia đình cầu thủ trở thành mục tiêu chỉ trích đã làm dấy lên nhiều ý kiến cho rằng người hâm mộ cần giữ ranh giới giữa việc đánh giá chuyên môn và đời sống riêng tư của các vận động viên. Ảnh: Hankyung.

Kim Jin Kyung sinh năm 1997, được biết đến sau khi tham gia chương trình Challenge! Supermodel Korea mùa 3 vào năm 2012. Sau đó, cô lấn sân sang diễn xuất và góp mặt trong nhiều tác phẩm, trong đó có bộ phim Andante của KBS. Kim Jin Kyung và Kim Seung Gyu kết hôn vào 2024 và vừa chào đón con gái đầu lòng trong năm nay. Ảnh: Xports News, Top Star News.

Về phía Kim Seung Gyu, anh là một trong những thủ môn giàu kinh nghiệm của bóng đá Hàn Quốc. Anh từng góp mặt ở các kỳ World Cup 2014, 2018, 2022 và tiếp tục tham dự World Cup 2026. Ảnh: Osen.

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