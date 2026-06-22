Ảnh cưới của diễn viên Lan Thy

Tối 22/6, Dustin Tiêu (tên thật Tiêu Nguyễn Đức Anh) chia sẻ ảnh cưới với diễn viên Lan Thy. Kèm theo hình ảnh, anh viết: “Ngày hôm đó, đứng cùng sân khấu, em quay mặt xuống khán giả vì em là Key Visual, còn anh quay lưng vì anh đang chỉ huy dàn nhạc. Đâu ai ngờ, chỉ vì quay lưng lại nhìn, chúng ta đã thuộc về nhau”.

Bộ ảnh được chụp tại một rạp hát với khung cảnh lãng mạn, khi Dustin Tiêu chơi đàn piano, còn Lan Thy mặc váy cưới màu trắng dáng cúp ngực. Họ tổ chức lễ vu quy tại nhà gái ở Tây Ninh vào 20/6. Họ có khoảng 2 năm hẹn hò rồi cầu hôn vào tháng 2. Hôn lễ của hai người diễn ra trong thời gian tới. Cô dâu chú rể đã hoàn tất những khâu cuối cùng cho hôn lễ.

Lan Thy sinh năm 1998, khởi đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu ảnh trước khi quyết định từ bỏ việc học ngành y để theo đuổi diễn xuất. Cô ghi dấu ấn qua nhiều dự án điện ảnh như Em và Trịnh, Công tử Bạc Liêu và Âm dương lộ.

Đến năm 2025, nữ diễn viên tiếp tục góp mặt trong dự án Tiệm ăn của quỷ của đạo diễn Hàm Trần. Sở hữu gương mặt thanh tú, vẻ đẹp đậm chất điện ảnh, Lan Thy được nhiều đạo diễn lựa chọn cho các vai diễn có chiều sâu cảm xúc.

Dustin Tiêu (tên thật Tiêu Nguyễn Đức Anh), sinh năm 1997, là nhạc trưởng trẻ được đào tạo bài bản ở nước ngoài. Anh tốt nghiệp hệ trung cấp piano chuyên nghiệp tại Gracias Music Preparatory School (Hàn Quốc), sau đó tiếp tục theo học tại Nhạc viện Mahanaim ở New York (Mỹ). Bên cạnh đó, Dustin Tiêu còn hoàn thành các chương trình đào tạo về chỉ huy hợp xướng và chỉ huy dàn nhạc với sự hướng dẫn của những giảng viên đến từ Đại học Yale và Viện Âm nhạc Quốc gia Bulgaria.

Sau thời gian học tập ở nước ngoài, Dustin Tiêu trở về Việt Nam phát triển sự nghiệp. Năm 2019, anh sáng lập Imagine Philharmonic Orchestra (IPO) với mong muốn đưa nhạc giao hưởng đến gần hơn với công chúng. Trong những năm qua, nam nhạc trưởng đã chỉ huy nhiều chương trình hòa nhạc quy mô lớn, thu hút hàng nghìn khán giả và góp phần lan tỏa âm nhạc hàn lâm đến đông đảo người.

Sự lôi cuốn của thanh âm

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.