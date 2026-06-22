Quỳnh Anh Shyn và bạn trai sau 7 năm bên nhau

Mới đây, trên trang cá nhân, Quỳnh Anh Shyn chia sẻ loạt ảnh được bạn trai là stylist Nam Phùng cầu hôn. Trong khung cảnh thiên nhiên thơ mộng tại Kyrgyzstan, Nam Phùng quỳ gối trao nhẫn cho bạn gái, đánh dấu cột mốc mới trong chuyện tình của cả hai. Bài đăng của 2 người ngập tràn lời chúc mừng từ Min, Emily, Wean, Vũ Thảo My... cùng cộng đồng mạng. Ảnh: @quynhanhshyn_.

Kèm theo những bức ảnh, Quỳnh Anh Shyn viết ngắn gọn: "Điều cần đến rồi sẽ đến". Bài đăng nhanh chóng nhận được sự quan tâm cùng nhiều lời chúc mừng từ đồng nghiệp, bạn bè và người hâm mộ. Ảnh: @quynhanhshyn_.

Quỳnh Anh Shyn và Nam Phùng có khoảng 7 năm gắn bó. Không chỉ đồng hành trong công việc, cả hai còn là chỗ dựa của nhau trong cuộc sống. Nam Phùng là nhà thiết kế kiêm stylist có tiếng trong giới thời trang tại TP.HCM. Anh hiện có hơn 40.000 theo dõi trang cá nhân. Họ quen nhau từ 2018, khi Quỳnh Anh Shyn làm người mẫu cho cửa hàng thời trang của bạn trai. Sau đó, hai người đồng hành cùng nhau trong nhiều dự án thời trang hoặc các sự kiện trong nước lẫn quốc tế. Đặc biệt, Nam Phùng góp phần định hướng phong cách thời trang cho bạn gái, giúp cô ngày càng khẳng định dấu ấn riêng. Ảnh: @namphung.ig.

Trong thời gian yêu nhau, họ thoải mái tương tác, đăng ảnh chung. Thời gian qua, họ cũng thường xuyên đi du lịch chung với nhóm bạn thân gồm Bích Phương, Tăng Duy Tân, Vũ Thảo My... Quỳnh Anh Shyn sinh năm 1996, là một trong những fashionista có sức ảnh hưởng tại Việt Nam. Ảnh: @quynhanhshyn_.

Cô hiện là gương mặt quen thuộc tại nhiều tuần lễ thời trang và hợp tác với nhiều thương hiệu lớn. Bên cạnh vai trò fashionista và influencer, cô còn tham gia diễn xuất, góp mặt trong nhiều dự án giải trí và các chương trình truyền hình. Ảnh: @namphung.ig.

Quỳnh Anh Shyn và bạn trai có sự đồng điệu về phong cách thời trang. Vừa qua, Quỳnh Anh Shyn lấn sân ca hát khi tham gia chương trình Em xinh "say hi". Sau chương trình, cô phát hành MV Girl Phố được đầu tư lớn về hình ảnh, ý tưởng nhưng giọng hát vẫn gây tranh luận. Ảnh: @quynhanhshyn_.

Sách hay về tình yêu

Đã có nhiều sách, tác phẩm viết về tình yêu - câu chuyện của trái tim ấm nóng, thứ tình cảm thường được cho là phức tạp. Dưới “cái đầu lạnh” của những lý thuyết triết học, góc nhìn tâm lý học, tình yêu hiện lên sáng rõ nhưng cũng không thiếu cảm xúc.

Nghệ thuật yêu của nhà phân tâm học Erich Fromm xuất bản năm 1957. Đến nay, cuốn sách được dịch ra 34 thứ tiếng với hàng triệu bản in. Nó vừa là công trình nghiên cứu lý thuyết, vừa là cuốn sách tâm tình, gợi mở bạn đọc hiểu về bản chất của yêu.