Quỳnh Anh Shyn được cầu hôn

Quỳnh Anh Shyn được stylist Nam Phùng cầu hôn trong chuyến du lịch mới đây. Hai người có khoảng 7 năm gắn bó.

Ngày 22/6, trên trang cá nhân, Quỳnh Anh Shyn khoe ảnh được bạn trai là stylist Nam Phùng cầu hôn. Trong hình ảnh, Quỳnh Anh Shyn được bạn trai quỳ gối cầu hôn giữa không gian thiên nhiên thơ mộng của Kyrgyzstan.

Kèm theo hình ảnh, cô viết: “Điều cần đến rồi sẽ đến”. Nhiều đồng nghiệp thân thiết gửi lời chúc mừng tới 2 người.

Khoảnh khắc ngọt ngào của 2 người. Ảnh: @quynhanhshyn_.

Fashionista và bạn trai có khoảng 7 năm gắn bó. Không chỉ đồng hành trong công việc, Quỳnh Anh Shyn và Nam Phùng còn gắn bó trong cuộc sống. Nửa kia của Quỳnh Anh Shyn là nhà thiết kế kiêm stylist có tiếng trong giới thời trang tại TP.HCM. Cả hai quen nhau từ 2018, khi Quỳnh Anh Shyn làm người mẫu cho cửa hàng thời trang của Nam Phùng. Từ mối quan hệ công việc, họ dần trở nên thân thiết, cùng phát triển nhiều dự án thời trang và luôn đồng hành trong các sự kiện trong nước lẫn quốc tế.

Quỳnh Anh Shyn sinh năm 1996, là một trong những fashionista có sức ảnh hưởng tại Việt Nam. Bắt đầu được biết đến với hình ảnh hot girl Hà Nội, cô từng bước khẳng định tên tuổi trong lĩnh vực thời trang, trở thành gương mặt quen thuộc tại nhiều tuần lễ thời trang. Bên cạnh vai trò fashionista và influencer, Quỳnh Anh Shyn còn tham gia diễn xuất, góp mặt trong nhiều dự án giải trí và các chương trình truyền hình.

Năm 2026, Quỳnh Anh Shyn đánh dấu một bước ngoặt mới trong sự nghiệp khi tham gia chương trình Em xinh "say hi". Đây được xem là cột mốc đưa cô lấn sân sang lĩnh vực âm nhạc, mang đến hình ảnh đa năng hơn sau nhiều năm hoạt động trong ngành thời trang và giải trí. Sau đó, cô phát hành MV mang tên Girl Phố.