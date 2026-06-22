Ngôi sao Trung Quốc gây chú ý ở World Cup là ai

Tờ Jpchinapress đưa tin lúc 23h10 (giờ Bắc Kinh) ngày 21/6, Lý Hiện chia sẻ trên Weibo loạt ảnh được chụp tại sân vận động tổ chức World Cup 2026 . Chỉ khoảng 50 phút sau, nam diễn viên thực hiện cú sút khai mạc một trận đấu tại World Cup. Cụ thể, anh thực hiện cú sút trước cuộc đối đầu giữa Tây Ban Nha và Ả Rập Xê Út diễn ra rạng sáng 22/6. Ảnh: Weibo.

Sau đó, Lý Hiện tiếp tục đăng tải một đoạn video trên mạng xã hội ghi lại khoảnh khắc đội tuyển Tây Ban Nha tiến vào sân, kèm dòng trạng thái: "Tây Ban Nha đang tiến vào sân vận động, như vậy đã đủ gần chưa?". Ảnh: Weibo.

Trước đó, ngày 19/6, một thương hiệu chính thức công bố hình ảnh Lý Hiện nhận "thư bổ nhiệm". Theo nội dung bức thư, nam diễn viên được mời làm khách mời thực hiện cú sút khai mạc trận đấu vòng bảng giữa Tây Ban Nha và Ả Rập Xê Út tại World Cup 2026. Ngay sau khi thông báo được đăng tải, Lý Hiện để lại bình luận ngắn gọn: "Nhiệm vụ hoàn thành!". Ảnh: Weibo.

Việc xuất hiện trong nghi thức khai mạc trận đấu là một phần của chiến dịch hợp tác thương mại giữa Lý Hiện và thương hiệu. Ngày 25/4/2025, anh chính thức trở thành đại sứ thương hiệu của hãng này. Đây cũng được xem là cột mốc mang ý nghĩa đặc biệt với Lý Hiện. Ảnh: Weibo.

Là người hâm mộ lâu năm của Real Madrid, ngày 23/1/2025 anh lần đầu tiên có mặt trên khán đài sân Bernabéu để theo dõi trận Real Madrid thắng Red Bull Salzburg 5-1 tại Champions League. Khi đó, nam diễn viên xúc động chia sẻ trên Weibo: "Sau hơn 10 năm là fan của Real Madrid, cuối cùng tôi cũng đã mang niềm vui ấy đến sân Bernabéu". Ảnh: Weibo.

Lý Hiện sinh ngày 19/10/1991 tại Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc). Anh tốt nghiệp khoa Diễn xuất của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh và là một trong những nam diễn viên nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ. Ảnh: Worldjournal, Weibo.

Lý Hiện sở hữu ngoại hình nam tính, gương mặt điển trai với chiều cao 1,85 m. Anh cũng được đánh giá cao về diễn xuất với lối diễn tự nhiên, cảm xúc, đặc biệt trong các bộ phim ngôn tình. Anh nổi tiếng qua các dự án Cá mực hầm mật, Đi đến nơi có gió, Sắc xuân gửi người tình… Ảnh: Weibo.

Anh nhiều lần vướng tin hẹn hò Lưu Diệc Phi. Hai người hợp tác trong bộ phim Đi đến nơi có gió phát sóng đầu năm 2023. Tháng 10/2024, paparazzi Bách Hiểu Sanh đăng video ghi lại cảnh Lưu Diệc Phi lên một chiếc xe khá giống xe Lý Hiện từng sử dụng. Tới đầu 2025, Lưu Diệc Phi chia sẻ bài đăng quảng bá phim mới của nam diễn viên trên trang cá nhân. Sau đó, Lý Hiện follow (theo dõi) tài khoản của đàn chị trên Weibo. Ảnh: Weibo, ELLE.

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