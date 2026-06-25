Hwang Jung Eum xuất hiện khác lạ, gây lo lắng

Ngoại hình gầy gò của nữ diễn viên Hwang Jung Eum đang trở thành chủ đề được nhiều khán giả quan tâm sau khi cô đăng tải video mới trên kênh YouTube cá nhân.

Tờ Sports Seoul đưa tin ngày 24/6, Hwang Jung Eum chia sẻ video mới. Trong video, nữ diễn viên Hàn Quốc diện trang phục giản dị và đến gặp một thầy bói để trò chuyện về cuộc sống cũng như những biến cố bản thân đã trải qua.

Bên cạnh nội dung chính, điều khiến nhiều người chú ý là diện mạo hiện tại của Hwang Jung Eum. Khác với hình ảnh tươi tắn, rạng rỡ trước đây, nữ diễn viên xuất hiện với gương mặt gầy hơn rõ rệt cùng ánh mắt được nhận xét là mệt mỏi, buồn bã, chất chứa nhiều tâm sự.

Ngoại hình của Hwang Jung Eum trong clip mới đây được nhận xét khác lạ. Ảnh: Sports Seoul.

Trong suốt buổi trò chuyện, Hwang Jung Eum nhiều lần rơi nước mắt hoặc lộ vẻ xúc động khi lắng nghe những chia sẻ của thầy bói. Sau khi theo dõi video, không ít khán giả cho rằng những tổn thương cô trải qua thời gian qua vẫn còn ảnh hưởng lớn đến tinh thần của nữ diễn viên.

Sau khi video được đăng tải, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự lo lắng và động viên nữ diễn viên. Số đông khán giả cho rằng nữ diễn viên trông gầy gò, tiều tụy hơn hẳn trước đây. Một số bình luận viết: "Có thể thấy những đau khổ cô ấy trải qua hiện rõ trên gương mặt", "Cô ấy gầy hơn rất nhiều so với trước đây", "Hy vọng cô ấy sớm vượt qua mọi khó khăn" hay "Thật sự rất xót xa khi nhìn thấy cô ấy như vậy".

Hwang Jung Eum kết hôn với doanh nhân kiêm cựu golfer chuyên nghiệp Lee Young Don vào năm 2016 và có hai con trai. Sau nhiều lần hàn gắn, cả hai chính thức ly hôn.

Bên cạnh biến cố hôn nhân, năm ngoái nữ diễn viên còn vướng tranh cãi liên quan đến cáo buộc sử dụng khoản tiền từ công ty giải trí do cô sở hữu để tạm ứng cho mục đích cá nhân. Vì vụ việc Hwang Jung Eum bị tuyên 4 năm tù treo với tội tham ô. Nữ diễn viên quyết định không kháng cáo.

Sau đó, Hwang Jung Eum hoàn trả toàn bộ số tiền liên quan và hiện duy trì kết nối với người hâm mộ thông qua YouTube cùng các nền tảng mạng xã hội.