Bạn trai đau buồn khi MC Thi Khả Oánh qua đời ở tuổi 29

Thông tin nữ MC Thi Khả Oánh qua đời ở tuổi còn trẻ khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả Hong Kong không khỏi bàng hoàng, tờ HK01 đưa tin. Cô từng là MC song ngữ của ViuTV, thông thạo 4 ngôn ngữ và được biết đến rộng rãi qua vai trò dẫn dắt nhiều buổi gặp gỡ người hâm mộ với các nghệ sĩ Hàn Quốc, Thái Lan, Nhật Bản cũng như các sự kiện ra mắt phim, chương trình giải trí tại Hong Kong. Cô còn là gương mặt quen thuộc với cộng đồng LoL Esports trong trận Chung kết tổng LCK Cup 2026.

Tháng 5 vừa qua, Thi Khả Oánh lần đầu công khai việc mắc ung thư buồng trứng. Thời điểm đó, cô cho biết căn bệnh đã bước sang giai đoạn nặng khi các tế bào ung thư di căn đến nhiều bộ phận trong cơ thể. Trong suốt quá trình điều trị, nữ MC liên tục cập nhật tình hình sức khỏe và giữ tinh thần lạc quan để động viên những người yêu mến cô.

Theo chia sẻ của cô, từ tháng 4, Thi Khả Oánh đã trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ tử cung, nhiều đợt hóa trị và phải sử dụng hậu môn nhân tạo để duy trì sinh hoạt. Đầu tháng 6, sức khỏe của cô chuyển biến xấu khi liên tục gặp các tác dụng phụ nghiêm trọng. Sau khi sử dụng thuốc chống đông máu, cô nhiều lần nôn ra máu, nhịp tim có thời điểm tăng lên khoảng 140 nhịp/phút. Các bác sĩ sau đó kết luận cô không còn đủ điều kiện tiếp tục hóa trị và chuyển sang chăm sóc giảm nhẹ nhằm kiểm soát cơn đau.

Dù bệnh tình ngày càng nguy kịch, Thi Khả Oánh vẫn không từ bỏ hy vọng. Cô từng bày tỏ mong muốn tiếp tục chiến đấu với bệnh tật và quyết định đăng ký hiến tặng thi hài cho y học với mong muốn đóng góp cho công tác đào tạo bác sĩ trong tương lai. Sau khi Thi Khả Oánh qua đời, gia đình xác nhận tin buồn thông qua tài khoản Instagram của cô. Trong thông báo, người thân cho biết nữ MC luôn đối diện với công việc và cuộc sống bằng thái độ tích cực. Ngay cả trong những ngày cuối đời, cô vẫn lan tỏa nguồn năng lượng lạc quan.

Sự ra đi của Thi Khả Oánh cũng để lại khoảng trống lớn trong lòng bạn trai cô. Hai người gắn bó gần 4 năm và luôn đồng hành trong công việc cũng như cuộc sống. Trong thời gian nữ MC điều trị bệnh, bạn trai luôn ở bên chăm sóc và động viên cô. Sau khi người yêu qua đời, anh đăng tải dòng chia sẻ ngắn trên Instagram Story: "Anh sẽ luôn nhớ về con người sôi nổi của em". Sự ra đi của Thi Khả Oánh để lại nhiều tiếc nuối trong giới truyền thông Hong Kong cũng như với những khán giả từng yêu mến sự chuyên nghiệp, duyên dáng và nguồn năng lượng tích cực cô mang đến trong suốt sự nghiệp.

Trước đó, trên tài khoản Instagram, bạn trai thường xuyên đăng tải ảnh và video với Thi Khả Oánh. Anh thể hiện tình yêu với bạn gái và chia sẻ những video du lịch của cả 2. Sau khi Thi Khả Oánh được chẩn đoán mắc ung thư buồng trứng, bạn trai luôn ở bên, kiên nhẫn chăm sóc cô. Người yêu ở bên cạnh cô trong mọi hoàn cảnh, theo tờ HK01.

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.