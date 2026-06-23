MC Thi Khả Oánh qua đời ở tuổi 29

MC Thi Khả Oánh mắc ung thư buồng trứng. Cô trải qua nhiều tháng chiến đấu với bệnh tật rồi qua đời cách đây ít ngày.

Tờ HK01 đưa tin Thi Khả Oánh, cựu MC của kênh ViuTV (Hong Kong), qua đời. Cô được biết đến với khả năng sử dụng thành thạo 4 ngôn ngữ và phong cách dẫn chương trình chuyên nghiệp. Cô là gương mặt quen thuộc với cộng đồng LoL Esports trong trận Chung kết tổng LCK Cup 2026. Nhờ khả năng giao tiếp linh hoạt, cô nhiều lần đảm nhận vai trò MC trong các sự kiện có sự tham gia của nghệ sĩ Nhật Bản, Hàn Quốc và Thái Lan.

Tháng 5 vừa qua, Thi Khả Oánh khiến nhiều người bất ngờ khi công khai thông tin mắc ung thư buồng trứng. Cô cho biết căn bệnh đã di căn sang nhiều bộ phận khác trên cơ thể. Sau thời gian điều trị, cách đây ít ngày, nữ MC qua đời trong vòng tay của người thân. Sau đó, gia đình xác nhận tin buồn thông qua tài khoản Instagram của cô.

Thi Khả Oánh qua đời sau thời gian mắc ung thư buồng trứng. Ảnh: HK01.

Trong thông báo, gia đình cho biết Thi Khả Oánh luôn đối diện với công việc cũng như cuộc sống bằng tinh thần lạc quan. Ngay cả khi chống chọi với bệnh tật, cô vẫn không ngừng lan tỏa năng lượng tích cực và nhận được sự yêu thương, động viên từ đông đảo bạn bè, đồng nghiệp cùng người hâm mộ. Người thân cũng mong công chúng dành cho gia đình không gian riêng để lo hậu sự, đồng thời hy vọng mọi người luôn nhớ đến hình ảnh một Thi Khả Oánh tràn đầy sức sống.

Hành trình chiến đấu với ung thư của Thi Khả Oánh kéo dài nhiều tháng và trải qua nhiều biến chứng. Từ tháng 4, cô phẫu thuật cắt bỏ tử cung, hóa trị và phải sử dụng hậu môn nhân tạo để duy trì sinh hoạt. Đầu tháng 6, nữ MC chia sẻ tác dụng phụ của quá trình điều trị ngày càng nghiêm trọng. Sau khi sử dụng thuốc chống đông máu, cô nhiều lần nôn ra máu, nhịp tim có thời điểm tăng lên khoảng 140 nhịp/phút. Khi sức khỏe suy giảm nhanh chóng, các bác sĩ đánh giá cô không còn đủ điều kiện tiếp tục hóa trị và chuyển sang chăm sóc giảm nhẹ nhằm kiểm soát cơn đau.

Dù vậy, Thi Khả Oánh chưa bao giờ từ bỏ hy vọng. Cô nhiều lần khẳng định bản thân vẫn muốn tiếp tục chiến đấu với bệnh tật. Khi biết thời gian còn lại không nhiều, nữ MC quyết định đăng ký hiến tặng thi hài cho y học với mong muốn đóng góp cho công tác đào tạo các bác sĩ trong tương lai. Quyết định của cô nhận được sự ủng hộ từ đông đảo khán giả và nhiều nghệ sĩ từng hợp tác. Không ít người cũng tìm cách giới thiệu bác sĩ, đề nghị gây quỹ để hỗ trợ chi phí điều trị cho cô.

Sự ra đi của Thi Khả Oánh để lại nhiều tiếc nuối trong giới truyền thông Hong Kong.