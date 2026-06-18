Nghệ sĩ Việt thương tiếc Thượng úy Lê Văn Thắng ở Sao nhập ngũ

Thượng úy Lê Văn Thắng qua đời vào 17/6. Thông tin này khiến nhiều nghệ sĩ cùng tham gia Sao nhập ngũ và khán giả bàng hoàng.

Trưa 18/6, thông tin Thượng úy Lê Văn Thắng - được biết tới qua chương trình Sao nhập ngũ - qua đời ở tuổi 28 khiến nhiều người bàng hoàng. Người thân của thượng úy xác nhận với Tiền Phong gia đình nhận được tin báo từ đơn vị tại Bắc Ninh vào tối 17/6. Sự ra đi quá đột ngột của nam quân nhân khiến cả gia đình suy sụp. Lễ viếng đồng chí diễn ra tại quê nhà Nghệ An từ 16h30 18/6. Lễ an táng được tổ chức vào 7h30 19/6.

Đồng chí Lê Văn Thắng trước khi qua đời.

Sự ra đi của Thượng úy Lê Văn Thắng cũng khiến nhiều nghệ sĩ từng đồng hành cùng anh trong chương trình Sao nhập ngũ bày tỏ tiếc thương.

Ninh Dương Lan Ngọc đăng ảnh đồng chí Lê Văn Thắng và viết: “Tiễn biệt em”. S.T Sơn Thạch chia sẻ hình nền đen cùng lời nhắn: “Mong em an nghỉ!”. Trong khi đó, Puka nhắn nhủ: “Em đi bình an nhé. Mọi người sẽ mãi nhớ nụ cười hiền hòa của em”. Hậu Hoàng cũng đăng tấm ảnh chụp chung giữa cô và Thượng úy Lê Văn Thắng để tưởng nhớ đồng chí.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả cũng bày tỏ sự bàng hoàng và gửi lời chia buồn tới gia đình. Họ thương tiếc chàng quân nhân trẻ tuổi với tác phong điềm đạm, gần gũi trong chương trình Sao nhập ngũ.

Thượng úy Lê Văn Thắng sinh năm 1998 tại Nghệ An. Anh công tác tại Sư đoàn Bộ binh 325, Quân đoàn 2. Anh Lê Văn Thắng được nhiều khán giả biết đến khi xuất hiện trong Sao nhập ngũ 2022 có sự tham gia của Minh Tú, Hòa Minzy, Anh Tú, Cara, Puka, Duy Khánh và S.T Sơn Thạch.