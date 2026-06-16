Ai thừa kế tài sản khi ca sĩ Đại Vĩ qua đời?

Theo luật sư, nếu Hoàng Đại Vĩ chưa đăng ký kết hôn với bạn gái lâu năm Vicky, mẹ anh sẽ là người đầu tiên được hưởng quyền thừa kế.

Vụ việc liên quan đến khối tài sản của cố ca sĩ, nhạc sĩ Hoàng Đại Vĩ đang thu hút sự quan tâm của dư luận, tờ China Times đưa tin. Theo truyền thông Trung Quốc, Hoàng Đại Vĩ qua đời ngày 3/6 ở tuổi 62. Sau khi thông tin được công bố, vấn đề thừa kế tài sản của nam nghệ sĩ trở thành chủ đề gây chú ý.

Hai chị gái của Hoàng Đại Vĩ được cho là không đồng tình với việc bạn gái lâu năm của nam ca sĩ là Vicky đứng ra xử lý một số vấn đề liên quan đến di sản cố nghệ sĩ để lại. Trong khi đó, trao đổi với China Times, luật sư Trần cho rằng nếu Hoàng Đại Vĩ không để lại di chúc hợp pháp, việc phân chia tài sản sẽ được thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

Theo phân tích của luật sư, Hoàng Đại Vĩ là công dân Mỹ và sinh sống tại Hawaii trong nhiều năm nên các quy định về thừa kế tại địa phương sẽ được áp dụng. Ông cho biết theo luật thừa kế của Hawaii, cha mẹ là những người thuộc hàng thừa kế đầu tiên nếu người mất không có vợ hoặc chồng hợp pháp.

Hoàng Đại Vĩ qua đời đầu tháng 6. Ảnh: Ptsplus.

Luật sư Trần nhận định mẹ của Hoàng Đại Vĩ mới là người có quyền thừa kế ưu tiên đối với khối tài sản của nam ca sĩ, thay vì các chị gái.

Về trường hợp của Vicky - bạn gái đồng hành cùng Hoàng Đại Vĩ nhiều năm và cũng là người quản lý của ông - luật sư cho rằng cơ sở pháp lý để người này nhận thừa kế là rất hạn chế. Theo quy định, nếu hai người không đăng ký kết hôn hợp pháp, Vicky sẽ không được công nhận là người thừa kế theo pháp luật.

Ngày 14/6, Sina đưa tin chị gái của Hoàng Đại Vĩ xác nhận nam nghệ sĩ qua đời tại nhà riêng ở Hawaii.

Theo những người thân cận, cố ca sĩ có tiền sử bệnh tim mạch nghiêm trọng. Tháng 8/2022, ông nhập viện trong tình trạng nguy kịch do suy tim cấp. Khi đó, Vicky cho biết biến chứng từ bệnh suy tim đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng thận, khiến cơ thể ông bị phù nề. Sức khỏe của Hoàng Đại Vĩ từ đó suy giảm đáng kể.

Hoàng Đại Vĩ sinh năm 1964 tại Hong Kong (Trung Quốc), mang quốc tịch Mỹ. Ông bước chân vào con đường âm nhạc năm 1988 với album đầu tay David Hoàng.

Trong hơn ba thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Hoàng Đại Vĩ được xem là một trong những gương mặt tiêu biểu của dòng nhạc pop-rock Hoa ngữ. Ông ghi dấu ấn với chất giọng khàn đặc trưng cùng phong cách sáng tác giàu cảm xúc. Nhiều ca khúc của ông trở thành những bản hit quen thuộc với khán giả, trong đó có Khiến mọi người đều nát lòng và Em làm anh say đắm (You Are My Only One).

Những năm gần đây, nam nghệ sĩ thử sức với lĩnh vực diễn xuất. Bộ phim Hóa ngoại chi y đánh dấu lần đầu tiên ông tham gia lĩnh vực điện ảnh với vai chủ tịch một công ty thiết bị y tế.

Dù đây là tác phẩm điện ảnh duy nhất trong sự nghiệp, màn thể hiện của Hoàng Đại Vĩ vẫn nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn. Ông được đề cử ở hai hạng mục gồm Diễn viên mới xuất sắc và Ca khúc phim hay nhất tại giải Kim Chung.