Kim Yun Seol qua đời ở tuổi 28

Theo Sports Kyunghyang, tang lễ của ca sĩ Hàn Quốc Kim Yun Seol được tổ chức vào 9/6, trong khi nghi thức nhập quan diễn ra một ngày trước đó.
Thông tin về sự ra đi của nữ ca sĩ được công chúng biết đến thông qua chia sẻ của một người quen trên mạng xã hội. Người này viết: "Seol đã về trời". Người này cho biết không thể thông báo thông tin sớm hơn vì điện thoại và các tài khoản liên lạc của cố nghệ sĩ đều đã bị khóa.
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Ca sĩ Kim Yun Seol qua đời. Ảnh: Sports Kyunghyang.
Trong khi đó, Kim Jae Guk, giọng ca chính của nhóm nhạc Takapi, thông báo trên mạng xã hội vào 8/6: "Kim Yun Seol, người từng xuất hiện cùng tôi trên chương trình Sing Again 4 với tư cách ca sĩ số 6 đã qua đời. Cầu mong cô ấy yên nghỉ".
Kim Yun Seol sinh năm 1998, ra mắt thị trường âm nhạc vào 2013 với đĩa đơn Man and Woman. Cô từng được biết đến khi giành chiến thắng trong chương trình tìm kiếm tài năng của Mnet.
Sau đó, ca sĩ tiếp tục xuất hiện trong nhiều chương trình âm nhạc và tìm kiếm tài năng như Voice of Korea 2020, I Can See Your Voice 7. Đáng chú ý, vào tháng 10/2025, nữ ca sĩ tham gia mùa thứ 4 của Sing Again với tư cách thí sinh số 6. Cô đã vượt qua vòng đầu tiên và nhận được sự chú ý từ khán giả.
Bài đăng cuối cùng của nữ ca sĩ trên Instagram được chia sẻ vào 23/5. Khi đó, ca sĩ viết: "Giờ tôi lại hát dưới tên thật của mình rồi". Cô cũng bày tỏ hy vọng những ca khúc của bản thân có thể mang đến niềm vui và hạnh phúc cho người nghe ở bất cứ nơi đâu. Đây cũng là dòng chia sẻ cuối cùng được cô công khai trên mạng xã hội trước khi qua đời.
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