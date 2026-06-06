Diễn viên Kim Trạch qua đời ở tuổi 33

Theo truyền thông Trung Quốc, Kim Trạch qua đời ở tuổi 33. Công ty quản lý của nam diễn viên sau đó xác nhận thông tin này.

Tờ The Paper đưa tin, thông tin nam diễn viên trẻ Kim Trạch qua đời đang gây chấn động làng giải trí Hoa ngữ và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Sau đó, công ty quản lý của Kim Trạch lên tiếng xác nhận thông tin. Công ty cho biết diễn viên 33 tuổi qua đời tại nhà riêng ở Hàng Châu vào 4/6. Gia đình nam diễn viên hiện rất đau buồn nên công ty hy vọng công chúng ngừng lan truyền thông tin sai lệch.

Diễn viên Kim Trạch được biết đến qua nhiều dự án phim truyền hình và phim ngắn trực tuyến. Ảnh: 163.

Kim Trạch sinh năm 1993 tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Anh tốt nghiệp Học viện Công nghệ Thời trang Bắc Kinh và bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu trước khi lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh. Nhờ ngoại hình sáng cùng chiều cao nổi bật, Kim Trạch nhanh chóng nhận được cơ hội tham gia nhiều dự án phim truyền hình và phim ngắn trực tuyến.

Trong những năm gần đây, nam diễn viên chủ yếu hoạt động trong thị trường phim ngắn đang phát triển mạnh tại Trung Quốc. Anh góp mặt trong nhiều dự án thuộc thể loại tình cảm, đô thị và thanh xuân, qua đó xây dựng được lượng người hâm mộ riêng.

Anh tham gia các phim Kiều An, chào em, Quên anh, nhớ lấy tình yêu, Yêu từ khi bắt đầu kết hôn, Ngọc long của mỹ nhân, Đừng yêu sếp..

Theo nền tảng Hongguo Short Drama, Kim Trạch vẫn còn một dự án mới mang tên Chờ hoa nở, chờ em trở về đang trong giai đoạn chờ phát hành. Bộ phim đã thu hút hơn 1,48 triệu lượt đặt xem trước.

Đáng chú ý, theo ghi nhận của truyền thông Trung Quốc, bài đăng cuối cùng trên tài khoản Weibo cá nhân của Kim Trạch là vào 6/5. Khi đó, nam diễn viên chia sẻ niềm vui khi bộ phim anh tham gia với vai trò chính vừa hoàn thành quá trình quay hình.

Sự ra đi đột ngột của Kim Trạch khiến nhiều người hâm mộ bày tỏ tiếc thương trên mạng xã hội. Nhiều khán giả cho biết họ vẫn đang chờ đợi những dự án mới của nam diễn viên và không khỏi bàng hoàng khi nhận tin buồn.