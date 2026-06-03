Diễn viên 'Tam Quốc Diễn Nghĩa' qua đời

Diễn viên Ngụy Tông Vạn qua đời sau thời gian chống chọi bệnh tật. Ông nổi tiếng với vai Tư Mã Ý trong "Tam Quốc Diễn Nghĩa".

Ngày 3/6, tờ China đưa tin diễn viên vào vai Tư Mã Ý trong Tam Quốc Diễn Nghĩa 1994, Ngụy Tông Vạn qua đời. Ông ra đi sau thời gian chống chọi bệnh tật, hưởng thọ 89 tuổi. Thông tin được gia đình nam diễn viên xác nhận. Lễ tiễn biệt dự kiến diễn ra chiều 5/6 tại Nhà tang lễ Long Hoa, Thượng Hải.

Ngụy Tông Vạn bắt đầu sự nghiệp điện ảnh từ 1983 với bộ phim Một và Tám. Năm 1989, ông được phong tặng danh hiệu diễn viên hạng nhất. Đến 1993, vai diễn trong Tam Mao tòng quân ký giúp ông giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc tại giải Kim Kê.

Ngụy Tông Vạn là gương mặt quen thuộc với khán giả qua nhiều bộ phim khác nhau. Ảnh: The Paper.

Trong sự nghiệp kéo dài nhiều thập kỷ, Ngụy Tông Vạn ghi dấu ấn với hàng loạt vai diễn kinh điển trên màn ảnh Hoa ngữ. Nổi bật nhất là nhân vật Tư Mã Ý trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Hình ảnh vị quân sư mưu lược do ông thể hiện được nhiều thế hệ khán giả đánh giá là một trong những phiên bản xuất sắc trên màn ảnh.

Năm 1998, ông tiếp tục gây ấn tượng khi đảm nhận vai Cao Cầu trong Thủy Hử. Sau đó, nam nghệ sĩ góp mặt trong nhiều tác phẩm truyền hình và điện ảnh khác.

Sau khi thông tin Ngụy Tông Vạn qua đời được công bố, nhiều đồng nghiệp trong giới nghệ thuật gửi lời tiếc thương. Ngô Kinh chia sẻ tối 2/6: “Tôi rất may mắn được gặp ông Ngụy Tông Vạn qua một bộ phim và sẽ không bao giờ quên tấm gương của ông. Tôi biết ơn vì cuộc gặp gỡ này. Mong ông yên nghỉ, tôi sẽ luôn nhớ đến ông”.

Chu Dã Mang bày tỏ sự kính trọng đối với diễn viên quá cố. Diễn viên cho biết tinh thần cống hiến cho nghệ thuật cùng lối sống chính trực của Ngụy Tông Vạn đã ảnh hưởng sâu sắc tới anh trong suốt quá trình làm nghề.

Sự ra đi của Ngụy Tông Vạn để lại niềm tiếc thương lớn với khán giả yêu phim truyền hình Trung Quốc. Ông được xem là một trong những nghệ sĩ kỳ cựu góp phần tạo nên nhiều tác phẩm kinh điển của màn ảnh Hoa ngữ trong suốt hơn 40 năm hoạt động nghệ thuật.