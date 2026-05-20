Hoàng Tử Thiên gặp tai nạn hôm 11/5. Sau nhiều ngày được điều trị, nam diễn viên không qua khỏi.

Tờ China Press đưa tin nam diễn viên Hoàng Tử Thiên qua đời ở tuổi 24. Tin buồn được công bố bởi diễn viên Nhậm Cửu Hàn - bạn thân của Hoàng Tử Thiên. Trên trang cá nhân, Nhậm Cửu Hàn đăng tải dòng chia sẻ đầy đau xót khi phải tiễn biệt người bạn quá cố.

"Mình chưa bao giờ tưởng tượng rằng cuộc hội ngộ tiếp theo của chúng ta lại là khi nhìn thấy bạn được đưa ra khỏi nhà xác. Nhìn bạn nằm đó lặng lẽ, như thể đang ngủ", Nhậm Cửu Hàn viết.

Theo xác nhận từ Nhậm Cửu Hàn vào 19/5, Hoàng Tử Thiên gặp tai nạn khi đang điều khiển xe hôm 11/5. Dù được đưa tới bệnh viện cấp cứu và điều trị nhiều ngày, anh không qua khỏi.

Sự ra đi của diễn viên trẻ nhanh chóng trở thành chủ đề được quan tâm trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ để lại bình luận tiếc thương khi Hoàng Tử Thiên qua đời ở tuổi đời còn quá trẻ và đang trong giai đoạn phát triển sự nghiệp.

Theo thông tin được chia sẻ trên truyền thông Trung Quốc, Hoàng Tử Thiên sinh năm 2002, từng được đào tạo bài bản về diễn xuất và hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực phim ngắn trực tuyến. Anh tham gia một số dự án như Hôm nay Lục tổng muốn kết hôn, Gặp nhau trong mưa nhẹ, Công chúa kiêu ngạo hối hận rồi, Cự nhân khoa học Thẩm Quát, Quay về năm 80, gừng vẫn càng già càng cay…

Dù chưa phải gương mặt nổi tiếng rộng rãi, nam diễn viên được nhận xét có ngoại hình sáng và xuất hiện đều đặn trong nhiều dự án phim ngắn đang được giới trẻ Trung Quốc theo dõi. Một số tác phẩm có sự tham gia của anh vẫn chưa phát hành.

Ngoài công việc diễn xuất, Hoàng Tử Thiên còn có niềm đam mê đặc biệt với xe phân khối lớn. Trên trang cá nhân, anh thường xuyên đăng tải hình ảnh lái xe đường dài cũng như chia sẻ trải nghiệm liên quan xe phân khối lớn.