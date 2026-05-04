Ca sĩ kiêm nhạc sĩ Lee Jun Young (nghệ danh LeeZu) qua đời ở tuổi 42, để lại nhiều tiếc thương trong cộng đồng âm nhạc Hàn Quốc, tờ My Daily đưa tin.
Thông tin buồn được nhạc sĩ Wang Jeong Hyun xác nhận ngày 4/5 thông qua bài chia sẻ trên mạng xã hội. Anh viết: “Người bạn của tôi và cũng là nhạc sĩ được yêu mến của DJMAX, LeeZu, đã bắt đầu hành trình dài một mình. Tôi chân thành mong các bạn nhớ đến những bài hát anh ấy để lại để anh ấy không cảm thấy cô đơn trên hành trình tiếp theo của mình. Mong anh ấy yên nghỉ".
Nam ca sĩ Lee Jun Young qua đời ở tuổi 42. Ảnh: My Daily.
Lee Jun Young sinh năm 1984, đã tham gia nhiều dự án âm nhạc cho loạt game DJMax, nổi bật nhất phải kể đến The Guilty hay Burn it Down. Anh cũng sáng tác nhạc cho các tựa game Eloa và Crystal Hearts. Ngoài ra, nghệ sĩ còn thể hiện giọng hát trong ca khúc Love is Beautiful.
Trong sự nghiệp, Lee Jun Young hoạt động dưới nhiều nghệ danh khác nhau, như DEVA, P. Remi hay P’sycho-Remi.
Sau khi kết hôn, Lee Jun Young rời Seoul về vùng nông thôn sinh sống. Thỉnh thoảng anh xuất hiện trong các chương trình đời sống như 6 giờ chiều về quê hương tôi. Sau khi ly hôn năm 2023, anh duy trì hoạt động sáng tạo song song với việc chia sẻ cuộc sống cá nhân qua kênh YouTube.
Đáng chú ý, ngày 25/4, LeeZu đăng tải video mang tên Tạm biệt trên kênh Người thất nghiệp lang thang, kèm lời nhắn ngắn gọn: “Cảm ơn và xin lỗi mọi người”.
