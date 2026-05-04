Đỗ Thị Hà và chồng doanh nhân du lịch Nhật Bản

Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương về chung một nhà vào tháng 10/2025. Mới đây, cặp đôi hưởng tuần trăng mật ở Nhật Bản.

Đỗ Thị Hà cùng ông xã là doanh nhân Nguyễn Viết Vương hưởng tuần trăng mật tại Nhật Bản. Sau khi kết hôn, họ bận rộn với lịch trình công việc dày đặc. Do đó, tới dịp lễ mới đây, cả hai mới đi nghỉ dưỡng. Họ chọn Nhật Bản bởi nơi đây đang có thời tiết mát mẻ lại gắn liền với nhiều kỷ niệm thời mới yêu nhau của cả 2.

Ở một clip do Đỗ Thị Hà đăng tải trong chuyến du lịch, Nguyễn Viết Vương cũng xuất hiện. Anh hôn má và có cử chỉ thân mật với bà xã. Clip nhận hơn 1,3 triệu lượt xem sau ít ngày đăng tải.

Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương tổ chức tiệc cưới tại Hà Nội vào cuối năm 2025. Kể từ khi về chung một nhà với ông xã doanh nhân, Đỗ Thị Hà thường chia sẻ các video đời thường trên mạng xã hội. Nội dung của nàng hậu xoay quanh những hoạt động quen thuộc như cắm hoa, nấu ăn, trang trí nhà cửa…

Đáng chú ý, cộng đồng mạng nhanh chóng nhận ra sự xuất hiện ngày càng thường xuyên của ông xã hoa hậu trong các clip. Dù không lộ diện hoàn toàn, Nguyễn Viết Vương vẫn góp mặt theo cách kín đáo. Anh phụ vợ trang trí dịp lễ, thử món ăn, đưa ra lời khen hoặc kéo vali, hỗ trợ tháo mặt nạ...

Sau đám cưới, người đẹp sinh năm 2001 tạm gác các hoạt động kinh doanh và showbiz để tập trung cho gia đình. Thời gian gần đây, cô cũng xuất hiện tại một số sự kiện của công ty chồng.