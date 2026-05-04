Không nhận ra Juky San

Juky San gây bàn tán với loạt ảnh mới. Nữ ca sĩ thay đổi phong cách sang hướng gợi cảm cùng làn da nâu khỏe khoắn.

Mới đây, Juky San chia sẻ trên trang cá nhân loạt ảnh chụp khi nữ ca sĩ tham gia một sự kiện. Loạt hình lập tức gây chú ý khi Juky San xuất hiện với diện mạo khác lạ. Trong ảnh, nữ ca sĩ lộ diện với làn da nâu gợi cảm, khỏe khoắn. Kèm theo hình ảnh, giọng ca sinh năm 1998 viết: “Biến hóa một tí”.

Từ khi ra mắt, Juky San gắn liền với hình ảnh trong sáng, dễ thương. Do đó, sự “lột xác” lần này của nữ ca sĩ khiến cộng đồng mạng bàn tán. Nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú trước sự thay đổi của nữ ca sĩ. Kèm theo sự thay đổi rõ rệt về màu da, Juky San cũng thử sức với lối trang điểm đậm, sắc sảo hơn cùng bộ váy ôm sát màu đen tôn lên vóc dáng cân đối.

Hình ảnh mới gây bàn tán của Juky San. Ảnh: FBNV.

Thời gian gần đây, xu hướng da nâu khỏe khoắn ngày càng được nhiều nghệ sĩ Việt ưa chuộng. Thay vì theo đuổi làn da trắng sáng, không ít gương mặt nổi tiếng lựa chọn hình ảnh cá tính, gợi cảm hơn với tông da rám nắng.

Bên cạnh Juky San, những cái tên thời gian qua gây chú ý với phong cách này là Xoài Non, Miu Lê và Phương Ly. Sự thay đổi về hình ảnh giúp họ mang đến cảm giác mới mẻ, khác lạ.

Chia sẻ về việc duy trì làn da nâu, Phương Ly cho biết cô tận dụng tối đa thời gian khi đi diễn tại các vùng biển để tắm nắng. Ngay cả khi không có lịch trình, nữ ca sĩ vẫn duy trì thói quen này tại nhà, thường tranh thủ phơi nắng ở ban công để giữ màu da như mong muốn.

Trong khi đó, khi tham gia một sự kiện vào cuối tháng 4, Miu Lê cũng trở thành chủ đề bàn tán với làn da rám nắng. Nhiều khán giả đặt nghi vấn Miu Lê nhuộm da. Bên cạnh đó, cũng có một số tài khoản đưa ra bình luận trái chiều và mong Miu Lê trở lại phong cách trước đây. Sau đó, thông qua kênh thông báo cá nhân, Miu Lê chia sẻ: “Sao có mấy bên quay tôi vàng khè giống viêm gan vậy. Ở ngoài, người ta socola ấy”.