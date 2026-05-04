Trương Bá Chi hoảng hốt

  • Thứ hai, 4/5/2026 11:10 (GMT+7)
Trương Bá Chi vừa trải qua một đêm kinh hoàng. Nữ diễn viên cho biết gặp vấn đề sức khỏe, bị đau bụng dữ dội, nôn mửa.

Theo China Times, Trương Bá Chi mới đây chia sẻ trên trang cá nhân việc cô vừa trải qua vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Nữ diễn viên sinh năm 1980 đột ngột cảm thấy không khỏe. Cô nghi bị ngộ độc thực phẩm với các triệu chứng đau bụng dữ dội, nôn mửa và tiêu chảy. Cơ thể nhanh chóng suy kiệt.

Trong lúc vào phòng tắm, tình trạng chóng mặt nghiêm trọng hơn khiến Trương Bá Chi suýt ngất. Cô phải vịn tay vào tường để giữ thăng bằng nhưng không may trượt ngã do sàn trơn ướt. Nữ diễn viên mô tả trải nghiệm này là một đêm kinh hoàng, vừa đau đớn về thể chất, vừa khiến cô cảm thấy bất lực.

Sau đó, nữ diễn viên liên tục làm đổ đồ đạc trong phòng tắm. Dù đang mệt mỏi, Trương Bá Chi vẫn cố gắng dọn dẹp trước khi quay lại phòng nghỉ ngơi.

Trương Bá Chi gặp vấn đề sức khỏe. Ảnh: Zaobao.

Thời gian qua, Trương Bá Chi liên tục gặp vấn đề về sức khỏe. Đầu tháng 4, nữ diễn viên tâm sự cô đang bị bệnh và sức khỏe ngày càng xấu đi. Ngôi sao sinh năm 1980 đăng ảnh chụp hai viên thuốc kèm chú thích: "Còn tệ hơn". Cô cũng chia sẻ một bức ảnh tự nấu cháo và viết: "Tôi sẽ ăn lại vào nửa đêm rồi đi ngủ. Chúc ngủ ngon mọi người".

Nữ diễn viên cũng đang phải đối mặt với vụ kiện từ quản lý cũ Dư Dục Hưng. Theo HK01, trong phiên tòa diễn ra cuối 2025, nữ diễn viên hoảng loạn, khóc nức nở. Thẩm phán đã phải trấn an cô trước khi phiên tòa có thể tiếp tục.

Năm 2020, Dư Dục Hưng và AEG Entertainment Group Limited đâm đơn kiện Trương Bá Chi. Theo Hợp đồng quản lý độc quyền toàn cầu ký năm 2011 giữa 2 bên, Trương Bá Chi được Dư Dục Hưng tạm ứng 40 triệu HKD tiền thù lao để đóng 4 phim.

Tới 2012, nữ diễn viên nhận thêm 2,76 triệu HKD để ký hợp đồng 2 phim khác. Tuy nhiên, theo Dư Dục Hưng, diễn viên họ Trương không đóng đủ số phim, thậm chí vi phạm hợp đồng. Do đó, quản lý đâm đơn kiện, yêu cầu nữ diễn viên bồi thường khoảng 12,76 triệu HKD. Nhiều năm qua, vụ kiện chưa có kết quả.

Thái Linh

  Trương Bá Chi

    Trương Bá Chi

    Trương Bá Chi là nữ diễn viên, ca sĩ Hong Kong. Cô được Châu Tinh Trì phát hiện và mời vào vai Liễu Phiêu Phiêu trong bộ phim đầu tay Vua hài kịch (1999). Sau vai diễn này cô tiếp tục có nhiều thành công trong lĩnh vực điện ảnh. Cô từng giành Giải thưởng điện ảnh Hong Kong cho Vai nữ chính xuất sắc nhất với vai diễn trong Vong bất liễu (2003).

    • Ngày sinh: 24/5/1980
    • Nơi sinh: Hong Kong
    • Phim tham gia: Vua hài kịch, Chung Vô Diệm, Đội bóng thiếu lâm, Sư tử Hà Đông, Vong bất liễu,...

Lương Thế Thành và vai diễn bị ghét nhất

Những ngày qua, Lương Thế Thành thành tâm điểm vì đảm nhận vai người đàn ông ngoại tình trong "Bóng ma hạnh phúc". Nam diễn viên nhiều lần phải cầu xin khán giả.

Akira Phan trước khi cưới vợ doanh nhân

Theo Akira Phan, tình yêu với bạn gái giúp anh trưởng thành và sống có trách nhiệm hơn. Vì thế, nam ca sĩ muốn gắn kết lâu dài với nửa kia.

Yoon Eun Hye quá trẻ ở tuổi 42

Yoon Eun Hye duy trì cuộc sống độc thân ở tuổi 42. Nữ diễn viên sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, vóc dáng cân đối.

