Lương Thế Thành và vai diễn bị ghét nhất

Những ngày qua, bộ phim truyền hình Bóng ma hạnh phúc do Lương Thế Thành, Lê Phương đảm nhận vai chính… trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội. Dù khai thác đề tài gia đình và ngoại tình quen thuộc, tác phẩm vẫn gây chú ý nhờ loạt tình tiết kịch tính. Tuy nhiên, phim cũng kéo theo làn sóng phản ứng gay gắt từ khán giả. Không ít người xem bày tỏ sự bức xúc với nội dung phim.

Trong phim, Lương Thế Thành vào vai Dũng - người chồng vướng bê bối tình cảm. Ở diễn biến mới nhất của phim, nhân vật này được vinh danh CEO xuất sắc và được công ty tổ chức tiệc chúc mừng. Tuy nhiên, ngay trong sự kiện, loạt hình ảnh, video ghi lại mối quan hệ ngoài luồng giữa Dũng và Trang (Ngân Hòa) bất ngờ bị phát tán, khiến anh đối mặt với án kỷ luật và làn sóng chỉ trích từ dư luận. Bi kịch bị đẩy lên cao khi Dũng hiểu lầm vợ là Thanh Mai (Lê Phương) đứng sau sự việc.

Tình tiết phim khiến khán giả bức xúc, kéo theo việc Lương Thế Thành liên tục bị réo tên trên mạng xã hội. Trước phản ứng tiêu cực, nam diễn viên nhiều lần lên tiếng cầu xin khán giả. Cuối tháng 4, anh hài hước kêu gọi người xem “chửi nhân vật, đừng chửi diễn viên”. Ông xã của Thúy Diễm cũng cho biết bộ phim sắp đi đến hồi kết và mong khán giả theo dõi trọn vẹn. Trong sự nghiệp của Lương Thế Thành, có lẽ đây là vai diễn bị ghét nhất đến lúc này.

Song song với dự án truyền hình, Lương Thế Thành vừa góp mặt trong phim điện ảnh Hoàng tử quỷ. Tác phẩm khép lại hành trình phòng vé với doanh thu hơn 28 tỷ đồng , con số được cho là chưa đạt kỳ vọng. Trong phim, anh đảm nhận vai trưởng làng Lỗ Đạt - đối trọng với Hoàng tử quỷ Thân Đức. Trong nhiều năm trời, Lỗ Đạt là người đứng đầu làng Hủi, dẫn dắt người dân nơi đây chiến đấu với căn bệnh quái ác. Đây là vai diễn nhiều thách thức nhưng nam diễn viên thể hiện tròn trịa.

So với năm 2024 hoạt động dày đặc ở mảng truyền hình, năm 2025 của nam diễn viên có phần trầm lắng hơn. Năm 2024, anh tham gia các phim Trăm năm hạnh phúc được không?, Định kiến yêu thương.

Ngoài lịch quay phim, Lương Thế Thành chăm chỉ tập gym, chơi thể thao... Nhờ đó, anh giữ được ngoại hình trẻ trung và có nhiều năng lượng, sức khỏe để phục vụ cho công việc. Về đời tư, nam diễn viên có cuộc sống hạnh phúc bên Thúy Diễm. Hai người luôn hỗ trợ, ủng hộ đối phương trong công việc.

Công thức kiếm tiền của Taylor Swift

Giảng viên tại Đại học California, Berkeley đã giải thích về các chiến lược kinh doanh của Taylor Swift trong cuốn sách mới The Glory of Giving Everything.

Cuốn sách không viết theo trình tự thời gian phát triển của Swift. Thay vào đó, Haryanto gắn kết các khái niệm kinh tế và bài học kinh doanh vào sự nghiệp của Swift để giải thích sự thành công của ngôi sao này.

Haryanto không chỉ phân tích kỹ Eras Tour mà còn đi ngược lại khởi đầu sự nghiệp của Swift với góc nhìn kinh doanh. Swift đã bước vào dòng nhạc đồng quê và nhận ra nhu cầu thưởng thức thể loại này từ thế hệ trẻ, những người cũng khao khát có những thần tượng cùng tuổi mình.