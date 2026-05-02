Bạn trai kém 11 tuổi của Diệp Lâm Anh

Trên trang cá nhân, Diệp Lâm Anh vừa đăng tải hình ảnh trong chuyến du lịch biển mới đây và không ngần ngại gắn tài khoản của Phạm Kiên. Cô cho biết bản thân yêu thích thể thao, đặc biệt là lặn tự do vào mùa hè. Theo chia sẻ của thành viên nhóm LUNAS, bộ môn này không chỉ mang lại cảm giác mạo hiểm mà còn giúp cô giải tỏa căng thẳng, cân bằng tinh thần sau thời gian làm việc. Thời gian qua, Diệp Lâm Anh thường xuyên cùng bạn trai kém 11 tuổi thử sức với môn thể thao mạo hiểm này.

Tin đồn hẹn hò giữa Diệp Lâm Anh và Phạm Kiên rộ lên từ cuối năm 2024. Khi đó, cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện và chuyến đi. Tuy nhiên, thời điểm đó, họ giữ im lặng trước mọi đồn đoán.

Đầu năm 2025, nữ ca sĩ xác nhận đang trong một mối quan hệ mới sau hai năm ly hôn. Tuy nhiên, thành viên nhóm LUNAS không công khai danh tính đối phương. Cô chỉ tiết lộ người này “không đúng gu nhưng mang lại cảm giác an toàn”. Chi tiết này khiến nhiều người cho rằng bạn trai Diệp Lâm Anh chính là Phạm Kiên.

Kể từ đó, cả hai dần thoải mái hơn trong việc tương tác và chia sẻ hình ảnh chung. Dịp Valentine 2025, Phạm Kiên đăng ảnh chụp cùng Diệp Lâm Anh tại ruộng bậc thang Mù Cang Chải kèm dòng chú thích gây chú ý. Đến tháng 6/2025, anh tiếp tục đồng hành cùng cô trong chuyến du lịch Hội An. Đáng nói, chuyến đi này còn có sự góp mặt của hai con riêng của nữ ca sĩ.

Phạm Kiên cũng xuất hiện trong tiệc sinh nhật của Diệp Lâm Anh vào tháng 8/2025. Những hình ảnh chung của cả hai trong bữa tiệc sau đó nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Diệp Lâm Anh cũng nhiều lần lên tiếng bênh vực bạn trai. Chẳng hạn, tháng 3, người mẫu đăng ảnh du lịch biển cùng 2 con của Diệp Lâm Anh lên trang cá nhân. Khi có bình luận cho rằng Phạm Kiên không xứng đáng với Diệp Lâm Anh, nữ ca sĩ này trả lời: "Nhưng Diệp Lâm Anh thấy hạnh phúc". Hay khi có bình luận cho rằng Diệp Lâm Anh chu cấp tiền cho bạn trai, cô lập tức phản hồi. Theo nữ ca sĩ, cả 2 sống độc lập bởi Diệp Lâm Anh còn bận chăm lo con nhỏ.

