Phán quyết cho 2 ngôi sao bị kiện vì ngoại tình

Hai ngôi sao Quả Quả và Vương Tử phải bồi thường cho diễn viên Phạm Khương Ngạn Phong 1 triệu Đài tệ vì ngoại tình.

Ngày 30/4, tờ Ettoday đưa tin vụ diễn viên Phạm Khương Ngạn Phong đâm đơn kiện vợ anh là Quả Quả và Vương Tử (cựu thành viên của nhóm nhạc Đài Loan Lollipop) vì ngoại tình đã có phán quyết.

Theo tòa án, sau chuyến đi tới Mỹ, Vương Tử và Quả Quả đã có nhiều hành động thân thiết, vượt quá giới hạn của mối quan hệ bạn bè thông thường. Đặc biệt, 2 ngôi sao này không hề che giấu mối quan hệ với mọi người xung quanh. Cả hai thừa nhận cáo buộc và phải bồi thường cho Phạm Khương Ngạn Phong 1 triệu Đài tệ.

Quả Quả và Vương Tử bị tố ngoại tình. Ảnh: Ettoday.

Cuối 2025, tờ China Times đưa tin diễn viên Phạm Khương Ngạn Phong gây chú ý khi công khai tố vợ là Quả Quả ngoại tình với Vương Tử (cựu thành viên nhóm Lollipop).

Theo chia sẻ từ nam diễn viên, anh phát hiện dấu hiệu bất thường sau khi vợ trở về từ chuyến công tác tại Mỹ. Không lâu sau, anh cho biết đã nắm được bằng chứng về việc vợ không chung thủy. Phạm Khương Ngạn Phong bày tỏ sự tổn thương, cho rằng niềm tin trong hôn nhân bị phá vỡ và sẵn sàng đối chất trực tiếp với người trong cuộc.

Trước cáo buộc, Quả Quả lên tiếng xác nhận cuộc hôn nhân kéo dài 3 năm của cô với Ngạn Phong đã đi đến hồi kết. Đại diện của cô cho biết cả hai thực tế đã ly thân trong thời gian dài và bắt đầu làm việc với luật sư từ đầu năm 2025 để bàn chuyện ly hôn. Quả Quả khẳng định đã cố gắng giải quyết mọi việc với Ngạn Phong, song quá trình đàm phán không đạt kết quả.

Liên quan đến vụ việc, phía Vương Tử thông qua công ty quản lý gửi lời xin lỗi đến công chúng và những người bị ảnh hưởng.

Phạm Khương Ngạn Phong và Quả Quả kết hôn năm 2022, có con gái cùng năm. Trong khi đó, Vương Tử (tên thật Khưu Thắng Dực, sinh năm 1989) được biết đến với nhiều dự án truyền hình như Vị ngọt Macchiato, Thơ ngây 2 hay Nghỉ nghiêm anh yêu em.