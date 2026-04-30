Park Dong Bin được người quen phát hiện đã qua đời tại nhà hàng ông chuẩn bị khai trương. Tin buồn về nam diễn viên đang khiến giới giải trí Hàn Quốc bàng hoàng.

Diễn viên Park Dong Bin (tên thật Park Jong Moon) - gương mặt quen thuộc của điện ảnh và truyền hình Hàn Quốc - đã qua đời ngày 29/10, hưởng thọ 56 tuổi, tờ Maekyung đưa tin.

Tang lễ của nam diễn viên được tổ chức tại Nhà tang lễ Domin, Anseong. Lễ đưa tang diễn ra sáng 1/5, sau đó linh cữu của Park Dong Bin được an táng tại Nghĩa trang Công viên Woosung, qua khu vực rừng Yongin Pyeongon.

Diễn viên Park Dong Bin qua đời ở tuổi 56. Ảnh: Maekyung.

Theo hãng tin Yonhap, nam diễn viên quá cố được một người quen phát hiện đã qua đời tại nhà hàng ông sắp khai trương. Người này sau đó báo tin cho cảnh sát. Sau quá trình kiểm tra, cảnh sát không tìm thấy dấu hiệu phạm tội.

Sự ra đi của ông khiến giới giải trí lẫn khán giả không khỏi bàng hoàng, đặc biệt nam diễn viên này sắp kỷ niệm 30 năm hoạt động nghệ thuật. Nam diễn viên cũng chuẩn bị khai trương một nhà hàng vào đầu tháng 5.

Trong suốt sự nghiệp, nam diễn viên ghi dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm nổi bật như Volcano High, Taegukgi, Mission: Kidnap the Top Star, God of War… Với khả năng hóa thân linh hoạt từ phim cổ trang đến hiện đại, ông được giới chuyên môn đánh giá cao và xem như một trong những diễn viên thực lực của màn ảnh Hàn.

Không chỉ gây ấn tượng trên màn ảnh rộng, Park Dong Bin còn được công chúng yêu mến sau vai diễn trong bộ phim truyền hình I Think I Love You. Cảnh nhân vật của ông phun nước cam vì sốc đã trở thành khoảnh khắc kinh điển, được nhắc lại nhiều năm sau đó.

Về đời tư, năm 2020, ông kết hôn với diễn viên Lee Sang Yi. Cả hai xây dựng tổ ấm hạnh phúc và có một con gái. Ông được biết đến như người chồng, người cha tận tụy.