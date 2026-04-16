'Ông trùm giải trí' Trung Quốc qua đời

Ngày 16/4, tờ China Times đưa tin, ông Vương Tử Kiệt (63 tuổi) - Chủ tịch kiêm người sáng lập TNHH Tập đoàn Truyền thông Văn hóa Thượng Hải Siba - đã qua đời vào 14/4 do nhồi máu cơ tim đột ngột.

Theo truyền thông Trung Quốc, có nguồn tin tiết lộ ông Vương đột ngột bị mệt khi đang chủ trì cuộc họp tại phòng hội nghị của công ty.

Trong cuộc họp này, ông cùng các đồng nghiệp thảo luận về kế hoạch hàng năm của tập đoàn cũng như nhóm nhạc SNH48 và việc mở rộng công ty con. Tuy nhiên, ông đột nhiên cảm thấy không khỏe và ngã quỵ. Những người có mặt tại cuộc họp lập tức gọi cấp cứu và đưa ông đến bệnh viện. Tuy nhiên, ông Vương không qua khỏi và qua đời lúc 7h tối cùng ngày, Sina trích đăng chia sẻ từ nguồn tin.

Một số đồng nghiệp của ông Vương cho biết thêm ông có cường độ công việc cao kéo dài, thường xuyên thức khuya, áp lực quản lý lớn và phải tham gia các hoạt động xã hội liên tục trong những năm gần đây. Đây là những yếu tố quan trọng gây ra bệnh tim mạch của ông Vương.

Theo thông tin từ truyền thông Trung Quốc, Vương Tử Kiệt sinh năm 1963 tại Thượng Hải. Ông tốt nghiệp cử nhân ngành Toán học tại Đại học Phúc Đán, sau đó lấy bằng thạc sĩ kỹ thuật tại Đại học Doshisha ở Nhật Bản.

Năm 1987, Vương Tử Kiệt sang Mỹ tham gia phát triển trò chơi máy tính. Sau khi học tập tại Nhật Bản năm 1990, ông gia nhập Tập đoàn KONAMI và dẫn đầu việc giới thiệu các tựa game vào thị trường Trung Quốc.

Ông thành lập 9you.com năm 2003, ra mắt các trò chơi trực tuyến và thành lập nhóm nhạc nữ nổi tiếng SNH48 năm 2012. Gần đây, công ty của ông và Cúc Tịnh Y (cựu thành viên nhóm SNH48) kiện nhau về các vấn đề hợp đồng.

Tháng 12/2025, công ty của Vương Tử Kiệt đệ đơn kiện, tuyên bố hợp đồng của họ với Cúc Tịnh Y kéo dài đến tháng 8/2033. Trong khi đó, nữ diễn viên cáo buộc công ty cũ đã ký "hợp đồng kép" để che giấu thu nhập thực sự và chiếm đoạt phần hoa hồng hợp pháp của cô trong thời gian dài.

Ngược lại, Siba phản bác Cúc Tịnh Y liên tục phớt lờ sự thật, bịa đặt thông tin sai lệch, thậm chí sử dụng các phương tiện bất hợp pháp, như bắt nạt trực tuyến để gây hại cho công ty.