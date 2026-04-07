Vợ tỷ phú của 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy qua đời

Tỷ phú Trung Quốc Trần Lệ Hoa qua đời tối 5/4. Hiện tại, vấn đề thừa kế giữa bà và chồng là "Đường Tăng" Trì Trọng Thụy đang được quan tâm.

Ngày 7/4, tờ The Paper đưa tin tỷ phú Trung Quốc Trần Lệ Hoa - vợ của "Đường Tăng" Trì Trọng Thụy - qua đời ở tuổi 85. Sáng cùng ngày, Tập đoàn Quốc tế Fu Wah thông báo bà Trần Lệ Hoa - Chủ tịch danh dự của Tập đoàn Quốc tế Fu Wah kiêm Giám đốc Bảo tàng Gỗ đàn hương đỏ Trung Quốc - qua đời tại Bắc Kinh lúc 20h50 ngày 5/4, hưởng thọ 85 tuổi.

Bà Trần Lệ Hoa sinh tháng 4/1941 tại Bắc Kinh và là hậu duệ đời thứ 8 của dòng họ Diệp Vấn. Chồng của Trần Lệ Hoa là Trì Trọng Thụy - người được biết đến rộng rãi nhờ vai diễn Đường Tăng trong bộ phim kinh điển Tây Du Ký.

Bà Trần Lệ Hoa, vợ của diễn viên Trì Trọng Thụy, qua đời. Ảnh: Zaobao.

Trần Lệ Hoa chuyển đến Hong Kong năm 1981, tích lũy vốn thông qua đầu tư bất động sản. Năm 1988, bà thành lập Tập đoàn Quốc tế Fu Wah tại Hong Kong. Vào những năm 1990, bà trở về Bắc Kinh và tham gia đầu tư vào nhiều lĩnh vực, bao gồm bất động sản. Hoạt động kinh doanh chính của bà là xây dựng và vận hành các khách sạn, câu lạc bộ, căn hộ, trung tâm thương mại, tòa nhà văn phòng cao cấp. Bà cũng đầu tư 200 triệu NDT để mở bảo tàng tư nhân đầu tiên của Trung Quốc về gỗ đàn hương.

Trần Lệ Hoa là nữ tỷ phú nổi tiếng nhất và duy nhất của Trung Quốc liên tục xuất hiện trong danh sách những người giàu nhất Trung Quốc của Forbes ở những năm đầu tiên. Bà xếp thứ 6 trong danh sách những người giàu nhất Trung Quốc năm 2001 của Forbes với khối tài sản 5,5 tỷ NDT. Bà trở thành người phụ nữ giàu nhất Trung Quốc đại lục.

Năm 2012, Trần Lệ Hoa xếp thứ 17 trong danh sách những người giàu nhất Trung Quốc của Forbes với khối tài sản 17,64 tỷ NDT. Năm 2014, bà đứng đầu danh sách 400 người giàu nhất Trung Quốc của Forbes với giá trị tài sản ròng 37,3 tỷ NDT, trở thành người phụ nữ tự thân giàu nhất thế giới. Năm 2016, bà đứng đầu danh sách những người phụ nữ giàu nhất Trung Quốc của Hurun với khối tài sản 50,5 tỷ NDT.

Trong Danh sách 500 người giàu nhất thế giới năm 2025, Trần Lệ Hoa xếp thứ 82 với tài sản 40 tỷ NDT. Ở Danh sách người giàu toàn cầu Hurun năm 2026 do Viện Nghiên cứu Hurun công bố, Trần Lệ Hoa xếp thứ 656 với tài sản 47 tỷ NDT.

Bà Trần Lệ Hoa và Trì Trọng Thụy không có con chung. Nữ tỷ phú có 3 con riêng với chồng cũ. Họ đang điều hành nhiều công ty khác nhau.