'Ông trùm giải trí' Trung Quốc trước khi qua đời

Vương Tử Kiệt là người đứng sau nhóm nhạc đình đám SNH48 và trò chơi Audition Online. Ông đã có những đóng góp đáng kể cho sự phát triển của ngành giải trí Trung Quốc.

Ngày 16/4, China Times đưa tin Vương Tử Kiệt - Chủ tịch kiêm nhà sáng lập Tập đoàn Truyền thông Văn hóa Thượng Hải Siba - đã qua đời hôm 14/4 ở tuổi 63 do nhồi máu cơ tim đột ngột.

Theo nguồn tin từ truyền thông Trung Quốc, ông Vương bất ngờ cảm thấy mệt trong lúc đang chủ trì một cuộc họp tại trụ sở công ty. Ông sau đó ngã quỵ, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi và qua đời vào khoảng 19h cùng ngày.

Sau sự ra đi của Vương Tử Kiệt, em gái ông đã tiếp quản việc điều hành doanh nghiệp. Gia đình và công ty đang tiến hành các thủ tục tang lễ.

"Ông trùm giải trí" Trung Quốc

Sinh năm 1963 tại Thượng Hải, ông Vương là nhân vật có ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực giải trí và game tại Trung Quốc. Ông tốt nghiệp ngành Toán học tại Đại học Phúc Đán, sau đó lấy bằng thạc sĩ kỹ thuật tại Đại học Doshisha.

Năm 1987, ông sang Mỹ tham gia phát triển trò chơi máy tính. Đến năm 1990, sau khi học tập tại Nhật Bản, ông gia nhập Konami và đóng vai trò quan trọng trong việc đưa các tựa game vào thị trường Trung Quốc. Năm 2003, ông thành lập nền tảng game trực tuyến 9you.com - nơi phân phối trò chơi Audition Online - và đưa nó trở nên nổi tiếng khắp cả nước.

Số người dùng trực tuyến cùng lúc cao nhất của Audition Online vượt quá 800.000 người. Trò chơi này trở thành biểu tượng của giới trẻ sinh năm 1980 và 1990. Ông cũng được vinh danh là "Người có ảnh hưởng nhất trong ngành công nghiệp game Trung Quốc", HK01 đưa tin.

Năm 2012, nhận thấy cơ hội kinh doanh trong mô hình đào tạo thần tượng ở nước ngoài, ông thành lập Siba Media. Công ty này áp dụng mô hình đào tạo thần tượng Nhật Bản để tạo ra nhóm nhạc SNH48. Đây là một trong những nhóm nhạc nổi tiếng nhất Trung Quốc. Họ là nhóm nhạc chị em ở thị trường quốc tế thứ hai của AKB48 sau JKT48.

SNH48 cũng là nhóm nhạc thần tượng quy mô lớn đầu tiên tại Trung Quốc. Đến 2025, vì vấn đề tranh chấp hợp đồng, họ tách khỏi hệ thống và không còn là nhóm chị em của AKB48. Tuy nhiên, nhóm vẫn tiếp tục phát triển mạnh mẽ, sở hữu lượng fan đông đảo.

"Ông trùm giải trí" Trung Quốc Vương Tử Kiệt qua đời ở tuổi 63. Ảnh: HK01.

Nhờ sự phát triển của SNH48, ông Vương thường được gọi là "ông trùm thần tượng Trung Quốc". Đây chính là bệ phóng để “Mỹ nữ 4.000 năm có một” Cúc Tịnh Y trở thành ngôi sao sáng, đắt show ở thị trường giải trí Trung Quốc.

Hoạt động với mô hình bình chọn tổng tuyển cử và biểu diễn tại nhà hát, SNH48 ngày càng phát triển. Thậm chí, từ đây, ông đã liên tiếp thành lập 7 nhóm nhỏ, bao gồm GNZ48, BEJ48 và xây dựng một “ma trận thần tượng” gồm hàng trăm người.

“Ông hoàn toàn viết lại hệ sinh thái tạo sao của ngành giải trí Trung Quốc”, HK01 viết về Vương Tử Kiệt. Ông đã có những đóng góp đáng kể cho sự phát triển của ngành công nghiệp giải trí tương tác Trung Quốc.

Thành tựu và tranh chấp

Trong sự nghiệp, ông từng nhận nhiều giải thưởng, bao gồm danh hiệu Nhân vật có ảnh hưởng trong ngành công nghiệp game Trung Quốc và Giải thưởng Tưởng niệm Hoa Mộc Lan Thượng Hải.

Tuy nhiên, cũng theo HK01, trong sự nghiệp, ông Vương và tập đoàn của ông vướng không ít tranh chấp pháp lý. Năm 2025, Siba Media vướng vào nhiều tranh chấp hợp đồng và kiện tụng, bao gồm việc chấm dứt hợp đồng với nghệ sĩ cùng các vụ kiện bản quyền. Các nghệ sĩ của công ty, bao gồm Tôn Nhuế, Triệu Việt và Lý Nhất Đồng lần lượt chấm dứt hợp đồng.

Gây chú ý nhiều nhất là vụ kiện tụng giữa Siba và Cúc Tịnh Y, cựu thành viên SNH48.

Sau khi rời đi vào tháng 6/2024, nữ diễn viên sinh năm 1994 cáo buộc công ty cũ ký "hợp đồng kép" để che giấu thu nhập thực sự, nhiều lần vi phạm hợp đồng tài chính, bao gồm không trả lương và khấu trừ hoa hồng. Ngoài ra, công ty bị cáo buộc giả mạo chữ ký để “lừa” Cúc Tịnh Y ký hợp đồng bổ sung kéo dài tới 20 năm, tức đến năm 2033. Cô cũng tiết lộ những giao dịch mờ ám của các thành viên SNH48 khi bị ép tham gia các bữa tiệc rượu, HK01 đưa tin.

Ngược lại, Siba Media phản bác Cúc Tịnh Y. Công ty cho rằng nữ diễn viên liên tục phớt lờ sự thật, bịa đặt thông tin sai lệch, thậm chí sử dụng các phương tiện bất hợp pháp, như bắt nạt trực tuyến để gây hại cho công ty. Phía công ty của ông Vương còn cho biết đã đầu tư 160 triệu NDT cho nữ diễn viên này. Chưa kể, họ đã thanh toán cho nữ diễn viên tổng cộng 139 triệu NDT trước thuế, tính tới tháng 5/2024.

Ngày 31/3, Siba Media cáo buộc Cúc Tịnh Y trốn thuế. Phía Cúc Tịnh Y phủ nhận, đồng thời phản pháo Siba Media phỉ báng. Cùng ngày, Sở Thuế vụ Thượng Hải thuộc Tổng cục Thuế vụ Trung Quốc ra thông cáo phản hồi về đơn khiếu nại liên quan đến các vấn đề thuế của Cúc Tịnh Y. Thông cáo cho biết, sau khi điều tra, cơ quan quản lý không phát hiện thấy Cúc Tịnh Y có bất kỳ sai phạm nào liên quan đến thuế như nội dung được nêu trong đơn khiếu nại. Đến nay, vụ kiện giữa Siba Media và Cúc Tịnh Y vẫn chưa kết thúc.

Hiện tại, thông tin ông Vương qua đời gây bàng hoàng cho giới giải trí Trung Quốc. Theo tờ Eastmoney, một người bạn thân thiết đã quen biết ông Vương gần 30 năm nhớ lại 2 người gặp nhau từ những năm đầu sự nghiệp thông qua lĩnh vực phân phối phần mềm và kinh doanh trò chơi. Họ duy trì mối quan hệ thân thiết nhiều năm qua và thường xuyên liên lạc với nhau. Hai người thậm chí nói chuyện điện thoại với nhau hồi đầu tháng này và lên kế hoạch gặp mặt. Giờ đây, người bạn ấy đau buồn và cầu chúc ông ra đi thanh thản.

Một số thành viên của SNH48 như Ngô Triết Hàm, Mo Han… cũng bày tỏ sự tiếc thương. Trang web chính thức của Siba Media đã được thay đổi sang giao diện đen trắng.