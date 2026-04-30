Diễn viên 'Tuổi nổi loạn' khoe ảnh tại Phú Quốc

Thanaerng Kanyawee Songmuang cùng nhóm bạn thân du lịch tại Phú Quốc. Nữ diễn viên được khán giả Việt biết tới qua bộ phim "Tuổi nổi loạn".

Mới đây, trên trang cá nhân có gần 5 triệu lượt theo dõi, diễn viên phim Tuổi nổi loạn Thanaerng Kanyawee Songmuang chia sẻ loạt ảnh chụp tại Phú Quốc. Ngoài nữ diễn viên Thái Lan, chuyến đi này còn có nhiều ngôi sao khác, như fashionista Irene Kim, cựu thành viên nhóm SNSD Jessica Jung và người mẫu Cici Wang. Trong đó, Jessica Jung vừa tổ chức concert tại TP.HCM cách đây không lâu.

Trong chuyến đi, Thanaerng Kanyawee Songmuang cùng hội bạn dạo chơi bãi biển trong trang phục gợi cảm. Họ cũng tổ chức sinh nhật cho cựu thành viên nhóm SNSD.

Thanaerng Kanyawee Songmuang là nữ diễn viên, người mẫu người Thái Lan, được khán giả biết đến rộng rãi qua vai Jane trong series học đường nổi tiếng Tuổi nổi loạn và Senior Secret Love: My Lil Boy. Tuổi nổi loạn từng là hiện tượng nổi tiếng khắp châu Á. Ở Việt Nam, dàn diễn viên của phim cũng thu hút lượng fan lớn.

Thanaerng bắt đầu hành trình trong làng giải trí từ 2012 khi tham gia cuộc thi Miss Teen Thailand 2012. Một năm sau, Thanaerng tiếp tục thử sức tại Thailand Supermodel Contest 2013.

Đến 2014, cô góp mặt trong chương trình Hormones: The Next Gen và lọt vào top 6. Đây cũng được xem là bước đệm quan trọng giúp Thanaerng tiến gần hơn đến vai diễn trong Hormones - Tuổi nổi loạn. Sau đó, cô tham gia các phim Biến cố gia tộc, Yêu chàng cấp cứu…