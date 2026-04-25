Tóc Tiên: '4 tháng qua, nhiều chuyện đã xảy ra'

Tóc Tiên tâm sự quãng thời gian qua, cô đối mặt với nhiều bước ngoặt và thay đổi. Nữ ca sĩ đón nhận bằng tâm thế bình thản.

Trong livestream mới đây, Tóc Tiên chia sẻ về quãng thời gian đã qua. Theo nữ ca sĩ, những tháng đầu năm đã có nhiều chuyện xảy ra khiến cô mất thời gian dài mới làm quen được.

Cụ thể, Tóc Tiên nói: “4 tháng vừa qua, có quá nhiều câu chuyện, bước ngoặt và sự kiện đã xảy ra. Tôi cũng phải mất một thời gian mới quen với sự thay đổi đó. Có những sự sắp xếp rất kỳ lạ mà tôi vẫn hay nói là sự sắp đặt của vũ trụ. Có những chuyện đáng lẽ xảy ra nhưng không xảy ra. Nó không xảy ra nhưng lại dẫn đến câu chuyện, sự kiện khác.

Tôi luôn rất tin vào sự sắp xếp của vũ trụ, giống nội dung hình xăm của tôi là ‘Everything happens for a reason’ (Tạm dịch: Bất kỳ điều gì xảy ra trên đời đều có lý do, ẩn ý nào đó). Quan trọng là chúng ta có nhận ra và đón nhận như thế nào. 4 tháng đầu năm, tôi đã có nhiều dấu hiệu như vậy. Mong là thời gian còn lại sẽ ổn hơn”.

Tóc Tiên xác nhận ly hôn với nhà sản xuất Touliver vào tháng 1, khép lại mối quan hệ kéo dài nhiều năm. Trước đó, cả hai nhiều lần vướng tin đồn rạn nứt, song phải đến đầu năm nay mới chính thức lên tiếng. Nữ ca sĩ cho biết quyết định chia tay đến sau khi cả hai suy ngẫm kỹ lưỡng và không bị tác động bởi bất kỳ yếu tố bên ngoài nào.

Sau thông báo, Tóc Tiên vẫn duy trì tương tác với khán giả trên mạng xã hội. Bên cạnh hoạt động âm nhạc, Tóc Tiên đi du lịch nhiều nơi, tập thể dục để duy trì vóc dáng và tinh thần thoải mái. Nữ ca sĩ cũng thỉnh thoảng phản hồi bình luận hoặc chia sẻ cảm xúc cá nhân. Gần đây, cô khiến người hâm mộ chú ý khi thẳng thắn nói về trạng thái tâm lý hiện tại.

Giọng ca chia sẻ bản thân đang trải qua giai đoạn thiếu tự tin, dễ lo âu trước những thay đổi nhỏ về ngoại hình như làn da, quầng thâm hay tình trạng mệt mỏi. Dù vậy, cô cũng nhấn mạnh đây là cảm xúc bình thường mà ai cũng có thể trải qua và tin rằng mọi thứ rồi sẽ ổn định trở lại.