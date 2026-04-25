Tóc Tiên: '4 tháng qua, nhiều chuyện đã xảy ra'

  • Thứ bảy, 25/4/2026 17:32 (GMT+7)
  • 37 phút trước

Tóc Tiên tâm sự quãng thời gian qua, cô đối mặt với nhiều bước ngoặt và thay đổi. Nữ ca sĩ đón nhận bằng tâm thế bình thản.

Trong livestream mới đây, Tóc Tiên chia sẻ về quãng thời gian đã qua. Theo nữ ca sĩ, những tháng đầu năm đã có nhiều chuyện xảy ra khiến cô mất thời gian dài mới làm quen được.

Cụ thể, Tóc Tiên nói: “4 tháng vừa qua, có quá nhiều câu chuyện, bước ngoặt và sự kiện đã xảy ra. Tôi cũng phải mất một thời gian mới quen với sự thay đổi đó. Có những sự sắp xếp rất kỳ lạ mà tôi vẫn hay nói là sự sắp đặt của vũ trụ. Có những chuyện đáng lẽ xảy ra nhưng không xảy ra. Nó không xảy ra nhưng lại dẫn đến câu chuyện, sự kiện khác.

Tóc Tiên tâm sự về quãng thời gian đã qua. Ảnh: FBNV.

Tôi luôn rất tin vào sự sắp xếp của vũ trụ, giống nội dung hình xăm của tôi là ‘Everything happens for a reason’ (Tạm dịch: Bất kỳ điều gì xảy ra trên đời đều có lý do, ẩn ý nào đó). Quan trọng là chúng ta có nhận ra và đón nhận như thế nào. 4 tháng đầu năm, tôi đã có nhiều dấu hiệu như vậy. Mong là thời gian còn lại sẽ ổn hơn”.

Tóc Tiên xác nhận ly hôn với nhà sản xuất Touliver vào tháng 1, khép lại mối quan hệ kéo dài nhiều năm. Trước đó, cả hai nhiều lần vướng tin đồn rạn nứt, song phải đến đầu năm nay mới chính thức lên tiếng. Nữ ca sĩ cho biết quyết định chia tay đến sau khi cả hai suy ngẫm kỹ lưỡng và không bị tác động bởi bất kỳ yếu tố bên ngoài nào.

Sau thông báo, Tóc Tiên vẫn duy trì tương tác với khán giả trên mạng xã hội. Bên cạnh hoạt động âm nhạc, Tóc Tiên đi du lịch nhiều nơi, tập thể dục để duy trì vóc dáng và tinh thần thoải mái. Nữ ca sĩ cũng thỉnh thoảng phản hồi bình luận hoặc chia sẻ cảm xúc cá nhân. Gần đây, cô khiến người hâm mộ chú ý khi thẳng thắn nói về trạng thái tâm lý hiện tại.

Giọng ca chia sẻ bản thân đang trải qua giai đoạn thiếu tự tin, dễ lo âu trước những thay đổi nhỏ về ngoại hình như làn da, quầng thâm hay tình trạng mệt mỏi. Dù vậy, cô cũng nhấn mạnh đây là cảm xúc bình thường mà ai cũng có thể trải qua và tin rằng mọi thứ rồi sẽ ổn định trở lại.

Công thức kiếm tiền của Taylor Swift

Giảng viên tại Đại học California, Berkeley đã giải thích về các chiến lược kinh doanh của Taylor Swift trong cuốn sách mới The Glory of Giving Everything.

Cuốn sách không viết theo trình tự thời gian phát triển của Swift. Thay vào đó, Haryanto gắn kết các khái niệm kinh tế và bài học kinh doanh vào sự nghiệp của Swift để giải thích sự thành công của ngôi sao này.

Haryanto không chỉ phân tích kỹ Eras Tour mà còn đi ngược lại khởi đầu sự nghiệp của Swift với góc nhìn kinh doanh. Swift đã bước vào dòng nhạc đồng quê và nhận ra nhu cầu thưởng thức thể loại này từ thế hệ trẻ, những người cũng khao khát có những thần tượng cùng tuổi mình.

Minh Hạo

Tóc Tiên Touliver

  • Nguyễn Khoa Tóc Tiên

    Nguyễn Khoa Tóc Tiên

    Nguyễn Khoa Tóc Tiên là một nữ ca sĩ sinh ra và lớn lên tại TP. HCM. Tóc Tiên bắt đầu sự nghiệp ca hát của mình từ khi 13 tuổi. Năm 2015, Tóc Tiên trở về Việt Nam tham gia "The Remix" sau nhiều năm du học tại Mỹ, đánh dấu cộc mốc mới trong sự nghiệp. Cô từng nhận được nhiều đề cử hạng mục giải thưởng, trong đó có đề cử của giải Cống hiến, Làn Sóng Xanh và Zing Music Awards. Tóc Tiên cũng là một huấn luyện viên trong cuộc thi "Giọng Hát Việt" 2017.

    • Ngày sinh: 13/05/1989
    • Chiều cao: 1.70 m
    • Album: Nụ cười nắng mai (2007), Tóc Tiên Thiếu nữ (2008), My Turn (2011)

HyunA gay lo lang hinh anh

HyunA gây lo lắng

6 giờ trước 11:47 25/4/2026

0

HyunA lên tiếng trấn an khi người hâm mộ lo lắng cho sức khỏe của cô. Thời gian gần đây, nữ ca sĩ nhiều lần xuất hiện với vóc dáng được cho là khác trước.

Trang Phap thang loat sao Trung Quoc hinh anh

Trang Pháp thắng loạt sao Trung Quốc

9 giờ trước 08:59 25/4/2026

0

Team Trang Pháp gồm An Kỳ, diễn viên Ôn Tranh Vanh và Tiêu Tường đã giành số điểm cao nhất trong đêm đầu tiên của công diễn 2 Đạp gió.

Ca si Han Quoc me pho Viet Nam hinh anh

Ca sĩ Hàn Quốc mê phở Việt Nam

3 giờ trước 15:32 25/4/2026

0

Sehun thưởng thức phở và khen ngợi món ăn này. Nam ca sĩ Hàn Quốc tới TP.HCM để cùng nhóm nhạc EXO tổ chức concert.

