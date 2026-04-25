Trang Pháp thắng loạt sao Trung Quốc

Đêm đầu tiên của vòng công diễn 2 Đạp Gió 2026 lên sóng tối 24/4, Trang Pháp tiếp tục đảm nhận vị trí đội trưởng. Đội của cô giành chiến thắng với số điểm cao nhất trong đêm đầu tiên của công diễn 2. Đội của cô gồm An Kỳ, diễn viên Ôn Tranh Vanh và Tiêu Tường. Trong đó, Tiêu Tường là đối thủ trực tiếp của Trang Pháp ở công diễn trước.

Trong công diễn 2, Trang Pháp nắm quyền chọn đối thủ. Nữ ca sĩ chủ động thách đấu một đội mạnh về trình diễn là Đạm Đạm. Mục tiêu của team Trang Pháp là đối đầu ngang sức để tạo nên tiết mục đủ sức thuyết phục khán giả.

Team Trang Pháp giành chiến thắng ở công diễn 2. Ảnh: FBNV.

Luật thi đấu vòng này khắc nghiệt hơn khi các đội thắng vẫn phải bước vào vòng solo 1:1 để quyết định kết quả cuối cùng. Như công diễn trước, chỉ những team thua trong phần trình diễn nhóm mới phải đấu solo 1:1. Sự thay đổi này buộc các đội không chỉ mạnh ở tập thể mà còn phải có cá nhân đủ nổi bật.

Team Trang Pháp trình diễn ca khúc Ego Holic (bản gốc của Thái Y Lâm). Đây là một tiết mục đòi hỏi kỹ năng trình diễn cao. Điểm nhấn nằm ở X-part do chính Trang Pháp sáng tác, đồng thời các thành viên khác cũng tự viết phần rap. Đây là tiết mục đầu tiên của mùa giải có X-part (phần nội dung sáng tạo thêm, không quá 50% phần gốc). Câu rap “tôi sớm đã là quán quân” của Trang Pháp trở thành chi tiết gây chú ý.

Với 884 điểm, đội của cô chiến thắng thuyết phục và dẫn đầu đêm thi. An Kỳ cũng giành chiến thắng ở vòng solo, hoàn tất chiến thắng cho cả đội. Ngay sau khi phát sóng, tiết mục lọt top 6 hot search tổng và top 7 bảng giải trí trên Weibo. Cá nhân Trang Pháp đạt hơn 1 triệu lượt thảo luận.

Đáng chú ý, Trang Pháp đồng thời xuất hiện ở hai vị trí trong top 50 bảng tìm kiếm giải trí của Weibo. Trong đó, chủ đề về màn kết hợp giữa cô và An Kỳ ghi nhận tốc độ tăng trưởng chỉ số nhiệt nhanh chóng, lọt top 5 bảng tổng. Một chủ đề khác liên quan đến việc khán giả yêu cầu bổ sung phụ đề tiếng Trung cho phần nói tiếng Việt của Trang Pháp.