Diệp Lâm Anh du lịch biển cùng bạn trai kém 11 tuổi

Diệp Lâm Anh cùng nhóm bạn và người yêu tin đồn là Phạm Kiên lặn biển. Thành viên nhóm LUNAS tâm sự cô rất thích thể thao và đặc biệt là lặn tự do vào mùa hè. Bộ môn này giúp cô được trải nghiệm cảm giác mạo hiểm, thách thức bản thân đồng thời thư giãn đầu óc, tinh thần sau những ngày làm việc căng thẳng.

Vợ chồng Lê Âu Ngân Anh đưa con trai đi nghỉ ở Hồ Tràm, Bà Rịa - Vũng Tàu. Chia sẻ về chuyến đi, hoa hậu viết: “Đây là hình lộn xộn cho chuyến đi tận hưởng ‘vitamin sea’ của gia đình TiNo. Toàn kiếm cớ đi biển vì thiếu ‘vitamin sea’ mà lần nào cũng ở hồ bơi. Nhưng lần này ba má rất vui vì TiNo không còn sợ cát nữa rồi. Chúc cả nhà tận hưởng kỳ nghỉ lễ thật ấm áp và ý nghĩa nha”.

Vợ chồng diễn viên Huỳnh Anh và MC Lan Phương cùng nhóm bạn thân thiết tận hưởng kỳ nghỉ ở Ninh Bình. “Cảm ơn Ninh Bình xinh đẹp đã luôn thân thương và dịu dàng như thế mỗi khi chúng mình tới. Một nơi phong thủy hữu tình làm mình cứ muốn tới nhiều lần thêm nữa. Việt Nam mình đẹp quá mọi người ơi”, MC Lan Phương viết về chuyến đi.

Người mẫu Thiên Nga cùng 2 người bạn thân thiết là diễn viên Thanh Trúc và Kha Ly đưa các con đi bơi. Họ duy trì mối quan hệ thân thiết suốt nhiều năm qua. Nhóm bạn thường xuyên gặp gỡ, tụ họp trong mỗi dịp lễ hoặc ủng hộ hoạt động nghệ thuật của nhau. Theo chia sẻ của Kha Ly, các con của bộ ba cũng rất hòa hợp và quấn quýt nhau.

Diễn viên Thanh Hiền có lịch quay phim ở Cần Thơ vào đúng kỳ nghỉ lễ. Tuy nhiên, chồng và các con cô cũng tới địa điểm quay phim để ủng hộ nữ diễn viên. Thanh Hiền đón con thứ hai vào cuối 2025. Nữ diễn viên tâm sự cô hạnh phúc khi có ông xã tính cách hiền lành, chu đáo và năng lượng tích cực. Khi Thanh Hiền bận đi quay phim, ghi hình, anh tự tay chăm sóc, đưa đón con đi học.

Phương Mai đưa con trai đi du lịch biển. Sau khi ly hôn, nữ MC tập trung cho công việc. Cô cũng dành nhiều thời gian tập gym, chăm sóc bản thân. Theo MC, mục tiêu hiện tại của cô là phát triển công việc, chăm sóc con trai, duy trì cơ thể khỏe mạnh, tinh thần vui vẻ và khám phá, học những điều mới mẻ.

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.