Phim của Lương Thế Thành gây phẫn nộ

Những tình tiết mới nhất của "Bóng ma hạnh phúc" tiếp tục khiến khán giả bức xúc và tranh cãi. Phim có sự tham gia của Lương Thế Thành, Lê Phương, Ngân Hòa...

Diễn biến tập mới đây của Bóng ma hạnh phúc do Lương Thế Thành, Lê Phương đảm nhận vai chính lại tiếp tục gây bức xúc. Trong các tập mới đây, Dũng (Lương Thế Thành) giành giải CEO xuất sắc nên được công ty tổ chức tiệc chúc mừng.

Tuy nhiên, ngay trong bữa tiệc, các hình ảnh, video ngoại tình của Dũng với Trang (Ngân Hòa) bị phát tán khiến anh bị cấp trên kỷ luật, cộng đồng mạng chửi bới. Người tung ra những hình ảnh này chính là Trang.

Tuy nhiên, vì tưởng Mai là người đứng sau dàn dựng tất cả nên Dũng tức giận, đánh đập vợ ngay trước mặt con trai. Đáng nói, mẹ chồng trước nay bênh vực Thanh Mai (Lê Phương) thì nay cũng chê trách cô. Cô đã cố gắng giải thích bản thân không làm việc gì có lỗi với gia đình chồng nhưng không ai (ngoại trừ con trai) tin tưởng. Mẹ con Dũng “hùa nhau” trách móc Thanh Mai vì đã hủy hoại sự nghiệp của anh.

Dũng tức giận, chất vấn vợ chuyện tung clip ngoại tình với Trang.

Sau đó, mẹ Dũng nhập viện. Thanh Mai vào thăm nhưng cũng bị mẹ chồng nói là “giả nhân giả nghĩa” và đuổi đi.

Mâu thuẫn gia đình lên đến đỉnh điểm khiến Mai bỏ về nhà mẹ đẻ sống. Chưa hết, con gái của Dũng và Mai là Tú bắt đầu chơi bời với nhóm bạn xấu, bị dụ dỗ vào những hoạt động không lành mạnh.

Trong tập mới nhất của phim lên sóng tối 1/5, Mai đi tìm bằng chứng để chứng tỏ cô không phải người tung ra clip. Sau đó, Mai đi tìm “tiểu tam” Trang để đối chất.

Suốt những ngày qua, Bóng ma hạnh phúc liên tục gây bức xúc trên mạng xã hội. Tuy nhiên, với tập mới, khi nhân vật Dũng đánh đập vợ, sự tức giận của khán giả với vai diễn này càng lên cao. Họ phẫn nộ trước người đàn ông ngoại tình nhưng lại trách móc, đổ lỗi cho vợ.

Bên cạnh đó, khán giả cũng bất bình trước sự độc ác, mưu mô của Trang, trong khi Mai mãi yếu đuối, chưa có hành động đáp trả quyết liệt, cứng rắn hơn. Các tình tiết trong phim liên tục khiến người xem ức chế. Nhiều khán giả cho rằng phim đang bị đi theo lỗi mòn, khi cố đẩy mâu thuẫn và bi kịch lên cao.

Bóng ma hạnh phúc với sự tham gia của Lương Thế Thành, Lê Phương khá cũ kỹ về nội dung nhưng gây bàn tán và chú ý suốt thời gian qua. Phim xoay quanh đề tài gia đình và chủ đề ngoại tình quen thuộc. Đảm nhận vai người chồng, Lương Thế Thành liên tục chịu sự công kích. Nam diễn viên đã không ít lần phải lên tiếng cầu xin khán giả.