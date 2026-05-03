Yoon Eun Hye quá trẻ ở tuổi 42

  Chủ nhật, 3/5/2026 07:20 (GMT+7)
Yoon Eun Hye duy trì cuộc sống độc thân ở tuổi 42. Nữ diễn viên sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, vóc dáng cân đối.

Ngày 2/5, tờ Sports Donga đưa tin Yoon Eun Hye mới đây chia sẻ trên trang cá nhân loạt ảnh trong chuyến nghỉ dưỡng. Nữ diễn viên Hàn Quốc tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi tại bể bơi của một khu nghỉ dưỡng cùng bạn bè.

Loạt ảnh thu hút hơn 20.000 lượt yêu thích sau khoảng 4 tiếng đăng tải. Qua hình ảnh, Yoon Eun Hye nhận nhiều lời khen ngợi với vóc dáng đẹp và ngoại hình trẻ trung so với tuổi 42. Trong hình, Yoon Eun Hye mặc chiếc váy lưới hở lưng gợi cảm. Nữ ca sĩ kiêm diễn viên thu hút sự chú ý với thân hình cân đối, gợi cảm.

Yoon Eun Hye trẻ trung trong loạt ảnh mới. Ảnh: @y1003_grace.

Ít ngày trước, Yoon Eun Hye tiết lộ cô đã ngừng ăn cơm trắng. Thay vào đó, nữ diễn viên dùng gạo lứt Kamut, trộn đậu đen và các nguyên liệu khác. Theo Yoon Eun Hye, loại gạo này rất giàu protein, chất xơ và tốt cho sức khỏe.

Gạo lứt Kamut là một loại ngũ cốc nguyên hạt. Nó có đặc điểm là giàu protein, chất xơ, vitamin B và khoáng chất hơn lúa mì thông thường. Đặc biệt, nó giàu chất chống oxy hóa, giúp tăng cường hệ miễn dịch và ngăn ngừa lão hóa. Hàm lượng chất xơ cao trong gạo rất tốt cho sức khỏe tiêu hóa và điều hòa lượng đường trong máu. Ngoài ra, nó bao gồm các carbohydrate phức tạp giải phóng năng lượng từ từ, ngăn ngừa sự tăng đột biến lượng đường trong máu và duy trì cảm giác no lâu, rất hiệu quả cho việc ăn kiêng.

Đậu đen cũng là loại thực phẩm tốt, giàu protein và chất béo giúp ức chế sản sinh cholesterol. Thành phần lecithin điều chỉnh mức cholesterol và giúp loại bỏ các chất béo tích tụ trong mạch máu.

Yoon Eun Hye sinh năm 1984, bước chân vào ngành giải trí với vai trò ca sĩ thông qua nhóm nhạc nữ nổi tiếng Baby V.O.X… Sau đó, cô phát triển sự nghiệp diễn xuất và nổi tiếng với các dự án như Hoàng cung, Tiệm cà phê hoàng tử, Lie To Me

