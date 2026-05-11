Phó Giám đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam qua đời tại nơi làm việc

NSƯT Nguyễn Thế Long, Phó Giám đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam qua đời tại cơ quan, hưởng dương 48 tuổi.

Theo thông tin từ NSND Vương Duy Biên, nguyên giám đốc Nhà hát Múa rối Trung ương (sau đổi tên là Nhà hát múa rối Việt Nam), NSƯT Nguyễn Thế Long đột ngột qua đời ở cơ quan.

Thông tin này khiến nhiều đồng nghiệp bàng hoàng, tiếc thương. Điều khiến mọi người càng xót xa là chỉ mới chiều hôm trước, nam nghệ sĩ vẫn có mặt tại nhà hát để làm việc như thường lệ.

Hiện phía gia đình và đơn vị công tác đang lo liệu tang lễ, chưa thông báo thời gian cụ thể tổ chức lễ viếng.

NSƯT Nguyễn Thế Long, Phó Giám đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam.

NSƯT Nguyễn Thế Long sinh năm 1978, tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu & Điện ảnh Hà Nội. Sau khi ra trường, anh thi tuyển vào Nhà hát Múa rối Việt Nam và gắn bó với đơn vị nghệ thuật này trong nhiều năm.

Trong quá trình hoạt động nghệ thuật, NSƯT Nguyễn Thế Long được đánh giá là nghệ sĩ có nhiều đóng góp trong việc sáng tạo, gìn giữ và phát triển nghệ thuật múa rối truyền thống. Anh từng tham gia với vai trò trợ lý đạo diễn ở nhiều vở diễn nổi tiếng như Khúc đồng dao, Giấc mơ của Ếch Xanh hay Trăng đất Việt.

Đồng nghiệp nhận xét anh luôn tâm huyết với nghề, không ngừng tìm tòi những hướng thể hiện mới để đưa nghệ thuật múa rối đến gần hơn với công chúng đương đại. Trong ký ức của bạn bè, đồng nghiệp, NSƯT Nguyễn Thế Long là người hiền lành, khiêm tốn và sống giàu tình cảm. Ngoài sự tận tụy với nghệ thuật, anh còn được nhắc đến là người con hiếu thảo, luôn yêu thương gia đình.

Sau khi lập gia đình và có con, cuộc sống của nam nghệ sĩ dần ổn định hơn, đồng thời anh cũng đạt được nhiều dấu ấn trong sự nghiệp nghệ thuật.