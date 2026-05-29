Diễn viên An Vân Vũ qua đời ở tuổi 78. Ông được biết tới qua vai diễn Phúc Tinh trong phim "Tây du ký 1982".

Ngày 29/5, tờ The Paper đưa tin diễn viên An Vân Vũ, được biết tới với vai Phúc Tinh trong phim Tây du ký 1982 qua đời. Diễn viên Lục Tiểu Linh Đồng bày tỏ sự tiếc thương đồng nghiệp.

"Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin ông An Vân Vũ, một nghệ sĩ biểu diễn Kinh kịch nổi tiếng, diễn viên hạng nhất của Nhà hát Kinh kịch Bắc Kinh và là người thủ vai Phúc Tinh trong phiên bản Tây Du Ký của CCTV đã qua đời vì bệnh tật tại Bắc Kinh lúc 20h42 ngày 28/5, hưởng thọ 78 tuổi", Lục Tiểu Linh Đồng viết.

Diễn viên An Vân Vũ qua đời. Ảnh: Weibo.

An Vân Vũ là diễn viên hạng nhất quốc gia của Nhà hát Kinh kịch Bắc Kinh. Ông là đệ tử của Mã Liên Lương - người sáng lập trường phái Mã và là một trong "Tứ đại danh sinh" của nghệ thuật Kinh kịch Trung Quốc.

Ông trở thành đệ tử của Mã Liên Lương năm 14 tuổi, là đệ tử trẻ nhất trong thời điểm đó. Ông dốc toàn tâm toàn ý nghiên cứu trường phái kịch nghệ Mã. Các tác phẩm tiêu biểu của ông bao gồm Tử Lang thăm mẹ và Vũ Long Nguyên. Ông đã đoạt giải thưởng Di sản Văn hóa và Nghệ thuật Trung Hoa Toàn cầu đồng thời được kính trọng trong giới kịch nghệ.

Nhiều khán giả vẫn nhớ đến ông qua vai diễn Phúc Tinh trong bộ phim truyền hình Tây Du Ký năm 1986. Vẻ ngoài vui tươi và tính cách hiền lành qua lối diễn của An Vân Vũ đã thổi hồn vào nhân vật Phúc Tinh, biến ông trở thành hình tượng kinh điển trên màn ảnh trong lòng nhiều thế hệ. Dù thời lượng xuất hiện trên màn ảnh không nhiều, diễn xuất tự nhiên của ông vẫn để lại ấn tượng sâu sắc trong ký ức tuổi thơ của vô số người.