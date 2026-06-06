Diễn viên Kim Trạch trước khi qua đời

Thông tin nam diễn viên trẻ Kim Trạch qua đời ở tuổi 33 đang gây chấn động làng giải trí Hoa ngữ. Phía công ty cho biết nam diễn viên qua đời tại nhà riêng ở Hàng Châu vào 4/6. Trong thông báo chính thức, công ty quản lý bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi đột ngột của nghệ sĩ, đồng thời kêu gọi công chúng không lan truyền những thông tin chưa được kiểm chứng.

"Gia đình đang nỗ lực để vượt qua mất mát. Chúng tôi tha thiết kêu gọi cư dân mạng tôn trọng người đã khuất và chia sẻ nỗi đau cùng gia đình, không lan truyền tin đồn thất thiệt. Chúng tôi chân thành đề nghị công chúng không tin tưởng hay phát tán các thông tin chưa được xác thực, không bịa đặt hoặc suy đoán về nguyên nhân cái chết, để cùng giữ gìn sự trang nghiêm và tưởng nhớ người đã khuất", thông báo nêu rõ.

Kim Trạch sinh năm 1993 tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Anh tốt nghiệp Học viện Công nghệ thời trang Bắc Kinh và khởi nghiệp với vai trò người mẫu trước khi chuyển hướng sang lĩnh vực phim ảnh. Trong những năm gần đây, Kim Trạch chủ yếu hoạt động ở thị trường phim ngắn. Anh góp mặt trong nhiều tác phẩm như Kiều An, chào em, Quên em, nhớ tình yêu, Yêu từ khi bắt đầu kết hôn, Ngọc long của mỹ nhân hay Đừng yêu sếp… Dù chưa thuộc nhóm ngôi sao hàng đầu của màn ảnh Hoa ngữ, Kim Trạch vẫn sở hữu lượng người hâm mộ riêng nhờ ngoại hình điển trai và hình tượng nam chính lãng mạn quen thuộc trong dòng phim ngắn.

Trước khi trở thành diễn viên quen mặt trong dòng phim ngắn trực tuyến, Kim Trạch từng gây chú ý khi tham gia chương trình truyền hình thực tế Tôi có thể nghe giọng nói của bạn. Thời điểm đó, anh xuất hiện với tên thật Trương Giang Vĩ và nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ ngoại hình nổi bật cùng chiều cao ấn tượng. Trên sóng truyền hình, Kim Trạch được giới thiệu là một chàng trai sở hữu vẻ ngoài như người mẫu.

Thời điểm đó, Kim Trạch cùng nữ diễn viên nổi tiếng Phạm Băng Băng sải bước trên sân khấu như một màn trình diễn thời trang. Dù phần thể hiện ca hát của Kim Trạch không được đánh giá cao, ngoại hình sáng và phong thái tự tin của anh vẫn để lại ấn tượng với khách mời cũng như khán giả theo dõi chương trình. Khi ấy, Phạm Băng Băng thậm chí hài hước chia sẻ cô đã bị ngoại hình của đàn em thu hút, dẫn đến khả năng ca hát không còn là yếu tố quá quan trọng. Sau chương trình, Kim Trạch từng bước chuyển hướng sang hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp. Từ lĩnh vực người mẫu, anh lấn sân sang diễn xuất và dần xây dựng sự nghiệp trong ngành phim ảnh.

Theo nền tảng Hongguo Short Drama, nam diễn viên vẫn còn một dự án mới mang tên Chờ hoa nở, chờ em trở về đang trong giai đoạn chờ phát hành. Bộ phim đã ghi nhận hơn 1,48 triệu lượt đặt trước. Truyền thông Trung Quốc cho biết Kim Trạch cũng vừa hoàn tất một bộ phim khác cách đây không lâu. Bài đăng cuối cùng trên tài khoản Weibo cá nhân của Kim Trạch được đăng tải vào 6/5. Khi đó, anh chia sẻ niềm vui sau khi hoàn thành quá trình quay hình dự án mới với vai trò nam chính.

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