Tin nhắn trước khi qua đời của Kim Trạch gây chấn động

Đoạn tin nhắn được cho là trước khi qua đời của diễn viên Kim Trạch đang gây chấn động dư luận Trung Quốc vì vạch trần góc khuất giới giải trí.

Ngày 13/6, tờ China Times đưa tin những thông tin xoay quanh nam diễn viên Kim Trạch tiếp tục gây xôn xao dư luận Trung Quốc.

Trước đó, công ty quản lý xác nhận Kim Trạch qua đời tại nhà riêng ở Hàng Châu vào 4/6, hưởng dương 33 tuổi. Tuy nhiên, phía công ty không công bố nguyên nhân cụ thể, khiến sự việc trở thành chủ đề được quan tâm trên các diễn đàn giải trí.

Sáng 13/6, một phụ nữ tự nhận là bạn gái cũ của Kim Trạch bất ngờ đăng tải trên Douyin những đoạn hội thoại được cho là giữa cô và nam diễn viên trong thời gian trước khi anh qua đời. Nội dung tin nhắn nhanh chóng lan truyền rộng rãi và làm dấy lên nhiều đồn đoán.

Diễn viên Kim Trạch qua đời đầu tháng 6. Ảnh: Weibo.

Người phụ nữ này cho biết cô từng chặn liên lạc với Kim Trạch và hiện cảm thấy hối tiếc vì không ở bên cạnh anh trong giai đoạn khó khăn. Cô cũng cho rằng cái chết của nam diễn viên có nhiều điểm khiến bản thân băn khoăn, song không đưa ra thêm bằng chứng hay thông tin xác thực nào.

Theo các đoạn tin nhắn được chia sẻ, tài khoản được cho là của Kim Trạch từng nhiều lần nhắc đến áp lực công việc, tình trạng kiệt sức kéo dài và những khó khăn trong môi trường giải trí. Anh kể phải làm việc với cường độ cao, thường xuyên quay phim đến 12h đêm. 1-2h, nam diễn viên mới được trở về nhà nghỉ ngơi nhưng sáng sớm đã phải thức dậy để tiếp tục quay phim.

Một số đoạn hội thoại còn đề cập đến những cáo buộc nghiêm trọng liên quan đến hành vi quấy rối trong ngành giải trí. Tài khoản được cho là của Kim Trạch than phiền việc bị ép tiếp rượu nhiều người đàn ông có quyền lực trong ngành giải trí. Có lần anh thậm chí bị một ông chủ công ty giải trí kéo vào phòng và thực hiện hành vi đồi bại.

Trong những tin nhắn được chia sẻ, Kim Trạch được cho là từng bày tỏ tình trạng căng thẳng kéo dài và dấu hiệu trầm cảm. Anh tâm sự áp lực cuộc sống và công việc khiến bản thân nhiều lần rơi vào trạng thái mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần.

Dù vậy, đến nay toàn bộ nội dung đang lan truyền trên mạng xã hội vẫn chưa được cơ quan chức năng hay gia đình, công ty quản lý Kim Trạch xác nhận. Hiện công ty quản lý nam diễn viên vẫn chưa lên tiếng về các nội dung được lan truyền trên mạng xã hội.

Hôm 6/6, tờ The Paper đưa tin Kim Trạch qua đời tại nhà riêng ở Hàng Châu vào 4/6. Gia đình nam diễn viên rất đau buồn nên công ty hy vọng công chúng ngừng lan truyền thông tin sai lệch.

Kim Trạch sinh năm 1993 tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Anh tốt nghiệp Học viện Công nghệ Thời trang Bắc Kinh và bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu trước khi lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh. Anh tham gia các phim Kiều An, chào em, Quên anh, nhớ lấy tình yêu, Yêu từ khi bắt đầu kết hôn, Ngọc long của mỹ nhân, Đừng yêu sếp…