Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Chị gái Lý Tiểu Long qua đời

  • Thứ hai, 15/6/2026 17:32 (GMT+7)
  • 48 phút trước

Lý Thu Nguyên qua đời ở tuổi 88. Những năm qua, bà thường xuyên tham gia các hoạt động tưởng niệm em trai Lý Tiểu Long.

Theo China Times, bà Phoebe Lee (Lý Thu Nguyên) - chị gái cả của huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long - đã qua đời tại nhà riêng ở San Francisco, Mỹ, hôm 8/6, hưởng thọ 88 tuổi.

Thông tin được Câu lạc bộ Bruce Lee (tên tiếng Anh của Lý Tiểu Long) xác nhận ngày 14/6. Theo thông báo, bà Lý Thu Nguyên, chủ tịch danh dự của câu lạc bộ, đã ra đi trong vòng tay gia đình. Người thân hiện tập trung lo liệu tang lễ và sẽ công bố các thông tin liên quan vào thời điểm phù hợp.

Ly Tieu Long anh 1

Bà Lý Thu Nguyên, chị gái Lý Tiểu Long qua đời ở tuổi 88. Ảnh: China Times.

Trên mạng xã hội, Lý Hương Ngưng - con gái của Lý Tiểu Long - bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của người bác. Cô đăng tải bức ảnh thời thơ ấu của bà bên Lý Tiểu Long cùng lời nhắn: "Yên nghỉ nhé, bác Phoebe. Mong linh hồn bác được an nghỉ".

Gia đình Lý Tiểu Long có 5 anh chị em gồm Lý Thu Nguyên, Lý Thu Phượng, Lý Trung Sâm, Lý Tiểu Long và người em út Lý Chấn Huy. Trong những năm qua, các thành viên lần lượt qua đời. Lý Trung Sâm mất năm 2008, Lý Thu Phượng qua đời năm 2025.

Những năm cuối đời, bà Lý Thu Nguyên sống kín tiếng tại Mỹ. Là chị cả trong gia đình, Lý Thu Nguyên dành nhiều năm quảng bá và gìn giữ di sản của người em trai nổi tiếng. Bà thường xuyên tham gia các hoạt động tưởng niệm Lý Tiểu Long, chia sẻ những câu chuyện ít người biết về tuổi thơ và cuộc sống gia đình của ông.

Theo lời bà, Bruce Lee từ nhỏ đã rất hiếu động, bướng bỉnh và sớm bộc lộ niềm đam mê võ thuật, dù gia đình khi đó không hoàn toàn ủng hộ con đường này.

Bà cũng nhiều lần cho mượn những kỷ vật gắn liền với Bruce Lee để phục vụ các cuộc triển lãm. Trong số đó có một chiếc áo len nhiều màu sắc mang ý nghĩa đặc biệt đối với bà. Lý Thu Nguyên từng tiết lộ khi mới sang Mỹ sinh sống, bà gặp khó khăn vì thời tiết lạnh giá. Bruce Lee đã tặng chị gái chiếc áo len để giữ ấm. Món quà ấy được bà gìn giữ suốt nhiều thập kỷ như biểu tượng cho tình cảm chị em sâu sắc.

Cuốn sách hay về sức khỏe con người

Khi hơi thở hóa thinh không là tác phẩm ấn tượng nhất của Paul Kalanithi. Ông là bác sĩ tài năng nhưng đáng tiếc lại mắc bệnh ung thư phổi ở tuổi 36. Khó có câu từ nào diễn tả được những cảm xúc của tác giả khi nghe được tin xấu ấy. Tuy nhiên, trong tác phẩm của mình, bác sĩ người Mỹ lại cho độc giả thấy những góc rất khác của con người khi phải đối mặt cái chết. Bạn đọc thấy được sự can đảm, niềm tin trong quá trình chống lại căn bệnh ung thư của Paul. Quan trọng hơn, đó còn là những trăn trở về cái chết dưới góc nhìn của một bác sĩ.

Thái Linh

Lý Tiểu Long Lý Tiểu Long Lý Thu Nguyên

  • Lý Tiểu Long

    Lý Tiểu Long

    Lý Tiểu Long là một diễn viên nổi tiếng đồng thời là người sáng lập môn võ Triệt quyền đạo. Với những bộ phim tạo tiếng vang lớn như "Trò chơi sinh tử", "Long tranh hổ đấu" hay "Mãnh long quá giang", Lý Tiểu Long là người mở đường cho hàng loạt ngôi sao châu Á có cơ hội góp mặt tại Hollywood như Thành Long, Lý Liên Kiệt, Tony Jaa… Năm 1999, Lý Tiểu Long được tạp chí Time đưa vào danh sách 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất thế kỷ 20.

    Bạn có biết: Lý Tiểu Long có thể tung tổng cộng 9 cú đấm trong một giây. Ông cũng sáng tạo ra cú đấm 1 inch.

    • Tên thật: Lý Chấn Phiên
    • Năm sinh: 27/11/1940
    • Năm mất: 20/7/1973
    • Chiều cao: 1.70 m

Đọc tiếp

Dien vien Kim Trach truoc khi qua doi hinh anh

Diễn viên Kim Trạch trước khi qua đời

16:08 6/6/2026 16:08 6/6/2026

0

Kim Trạch qua đời ở nhà riêng, hưởng dương 33 tuổi. Anh là gương mặt khá quen thuộc với khán giả, đặc biệt trong dòng phim ngắn.

Kim Yun Seol qua doi o tuoi 28 hinh anh

Kim Yun Seol qua đời ở tuổi 28

11:33 9/6/2026 11:33 9/6/2026

0

Theo truyền thông Hàn Quốc, Kim Yun Seol qua đời ngày 7/6. Nguyên nhân tử vong của ca sĩ quá cố không được tiết lộ.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý