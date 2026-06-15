Lý Thu Nguyên qua đời ở tuổi 88. Những năm qua, bà thường xuyên tham gia các hoạt động tưởng niệm em trai Lý Tiểu Long.

Theo China Times, bà Phoebe Lee (Lý Thu Nguyên) - chị gái cả của huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long - đã qua đời tại nhà riêng ở San Francisco, Mỹ, hôm 8/6, hưởng thọ 88 tuổi.

Thông tin được Câu lạc bộ Bruce Lee (tên tiếng Anh của Lý Tiểu Long) xác nhận ngày 14/6. Theo thông báo, bà Lý Thu Nguyên, chủ tịch danh dự của câu lạc bộ, đã ra đi trong vòng tay gia đình. Người thân hiện tập trung lo liệu tang lễ và sẽ công bố các thông tin liên quan vào thời điểm phù hợp.

Bà Lý Thu Nguyên, chị gái Lý Tiểu Long qua đời ở tuổi 88. Ảnh: China Times.

Trên mạng xã hội, Lý Hương Ngưng - con gái của Lý Tiểu Long - bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của người bác. Cô đăng tải bức ảnh thời thơ ấu của bà bên Lý Tiểu Long cùng lời nhắn: "Yên nghỉ nhé, bác Phoebe. Mong linh hồn bác được an nghỉ".

Gia đình Lý Tiểu Long có 5 anh chị em gồm Lý Thu Nguyên, Lý Thu Phượng, Lý Trung Sâm, Lý Tiểu Long và người em út Lý Chấn Huy. Trong những năm qua, các thành viên lần lượt qua đời. Lý Trung Sâm mất năm 2008, Lý Thu Phượng qua đời năm 2025.

Những năm cuối đời, bà Lý Thu Nguyên sống kín tiếng tại Mỹ. Là chị cả trong gia đình, Lý Thu Nguyên dành nhiều năm quảng bá và gìn giữ di sản của người em trai nổi tiếng. Bà thường xuyên tham gia các hoạt động tưởng niệm Lý Tiểu Long, chia sẻ những câu chuyện ít người biết về tuổi thơ và cuộc sống gia đình của ông.

Theo lời bà, Bruce Lee từ nhỏ đã rất hiếu động, bướng bỉnh và sớm bộc lộ niềm đam mê võ thuật, dù gia đình khi đó không hoàn toàn ủng hộ con đường này.

Bà cũng nhiều lần cho mượn những kỷ vật gắn liền với Bruce Lee để phục vụ các cuộc triển lãm. Trong số đó có một chiếc áo len nhiều màu sắc mang ý nghĩa đặc biệt đối với bà. Lý Thu Nguyên từng tiết lộ khi mới sang Mỹ sinh sống, bà gặp khó khăn vì thời tiết lạnh giá. Bruce Lee đã tặng chị gái chiếc áo len để giữ ấm. Món quà ấy được bà gìn giữ suốt nhiều thập kỷ như biểu tượng cho tình cảm chị em sâu sắc.