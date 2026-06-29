Diễn viên 'Vườn sao băng' kết hôn lần 2

Ngô Kiến Hào thông báo kết hôn lần 2 ở tuổi 48. Anh là thành viên nhóm F4 và nổi tiếng qua bộ phim "Vườn sao băng".

Ngày 29/6, diễn viên Vườn sao băng Ngô Kiến Hào khiến người hâm mộ bất ngờ khi thông báo đã kết hôn thông qua trang cá nhân. Trên Weibo, nam nghệ sĩ đăng tải bức ảnh hai bàn tay đan chặt vào nhau. Cả hai đều đeo nhẫn cưới ở ngón áp út.

Kèm theo đó, anh viết: "Mọi điều tốt đẹp đều đến từ Chúa. Năm 2026 tràn ngập phước lành: Được đi lưu diễn cùng các anh em một lần nữa và biểu diễn trên sân khấu tôi yêu thích. Giờ đây, tôi còn may mắn hơn nữa khi có người quan trọng nhất trong cuộc đời mình".

Ngô Kiến Hào cũng gửi lời cảm ơn tới những người đã đồng hành cùng anh trong suốt nhiều năm qua. Anh viết: "Tôi chân thành cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng tôi qua những giai đoạn khác nhau trong cuộc đời và biết ơn khi có thể chia sẻ tình yêu này với mọi người".

Ngô Kiến Hào đăng ảnh nắm tay một người và thông báo kết hôn. Ảnh: HK01.

Ngô Kiến Hào từng kết hôn với Arissa Cheo - nữ thừa kế giàu có người Singapore - vào năm 2013 sau 7 năm yêu đương và nhiều lần hợp tan. Cả hai quen nhau khi hợp tác trong một dự án quay MV. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân không kéo dài. Giữa 2 người liên tục xuất hiện thông tin rạn nứt vì khác biệt về tính cách và lối sống. Đến cuối 2018, hai người chính thức hoàn tất thủ tục ly hôn sau 5 năm chung sống.

Sau khi chia tay, đời tư của Ngô Kiến Hào luôn nhận được sự quan tâm. Năm ngoái, anh được bắt gặp tham dự đám cưới tại Indonesia cùng một người phụ nữ được cho là bạn gái. Cô cũng xuất hiện trong một số bức ảnh chụp chung với mẹ của nam nghệ sĩ.

Tuy nhiên, thời điểm đó, trước những suy đoán người phụ nữ này chính là cô dâu tương lai của thành viên nhóm F4, công ty quản lý của Ngô Kiến Hào phủ nhận.

Ngô Kiến Hào sinh năm 1978, là thành viên nhóm nhạc nổi tiếng F4. Các thành viên nổi tiếng qua bộ phim Vườn sao băng và nhiều dự án âm nhạc, phim ảnh khác.

Năm 2026 được xem là một cột mốc đáng nhớ đối với Ngô Kiến Hào. Bên cạnh việc bước sang chương mới trong cuộc sống cá nhân, anh còn tái hợp cùng Ngôn Thừa Húc, Châu Du Dân và Chu Hiếu Thiên trong tour diễn FFOREVER Star City, kỷ niệm 25 năm thành lập nhóm F4.