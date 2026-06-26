Diễn viên 'Squid Game' sau 4 năm bị cáo buộc tấn công tình dục

Vụ án liên quan đến diễn viên "Squid Game" Oh Young Soo đã khép lại. Ông được tuyên vô tội sau nhiều năm vướng cáo buộc tấn công tình dục.

Tờ Kyunghyang đưa tin vụ án cáo buộc tấn công tình dục liên quan đến nam diễn viên Oh Young Soo, người được khán giả biết đến qua bộ phim Squid Game chính thức khép lại. Ông được tuyên vô tội sau gần 4 năm theo đuổi vụ kiện.

Ngày 26/6, Tòa án Tối cao Hàn Quốc cho biết đã bác đơn kháng cáo của bên công tố đối với Oh Young Soo. Quyết định này giữ nguyên phán quyết của tòa phúc thẩm, qua đó chính thức xác nhận ông không phạm tội.

Oh Young Soo bị truy tố không giam giữ vào tháng 11/2022 với cáo buộc có 2 hành vi tấn công tình dục xảy ra trong mùa hè năm 2017, khi ông đến Daegu biểu diễn vở kịch King Lear. Theo cáo trạng, ông bị cho là đã ôm một nữ diễn viên trẻ trong đoàn kịch khi cả hai đang đi dạo và hôn lên má cô trước nhà riêng.

Oh Young Soo được tuyên vô tội. Ảnh: News1.

Ngay từ đầu, Oh Young Soo bác bỏ các cáo buộc. Ông thừa nhận từng nắm tay nữ diễn viên nhưng khẳng định hành động đó không cấu thành tấn công tình dục.

Tháng 3/2024, Tòa án Quận Suwon tuyên ông có tội ở phiên sơ thẩm, với mức án 8 tháng tù, hoãn thi hành trong 2 năm, đồng thời yêu cầu hoàn thành 40 giờ điều trị dành cho người phạm tội bạo lực tình dục.

Hội đồng xét xử sơ thẩm nhận định nhật ký và hồ sơ tư vấn của người tố cáo phù hợp với diễn biến vụ việc, đồng thời cho rằng lời khai của nạn nhân nhất quán và chứa những chi tiết khó có thể bịa đặt nếu không trực tiếp trải qua sự việc.

Tuy nhiên, đến tháng 11/2025, tòa phúc thẩm đã lật ngược bản án và tuyên Oh Young Soo vô tội. Hội đồng xét xử cho rằng có khả năng ký ức của người tố cáo đã bị thay đổi theo thời gian, thể hiện qua việc lời khai chuyển từ "cố hôn" sang "đã hôn". Tòa cũng nhận định không đủ cơ sở để kết luận hành vi ôm của bị cáo cấu thành tội cưỡng bức tình dục.

Sau phán quyết phúc thẩm, phía Oh Young Soo bày tỏ cảm ơn tòa án vì đã đưa ra quyết định "sáng suốt". Trong khi đó, đại diện người tố cáo chỉ trích đây là một "bản án đáng xấu hổ", cho rằng phán quyết góp phần củng cố cấu trúc phân cấp và duy trì bạo lực tình dục.

Không đồng tình với kết quả này, viện kiểm sát đã kháng cáo lên Tòa án Tối cao với lý do tòa phúc thẩm áp dụng sai pháp luật. Tuy nhiên, trong phán quyết mới nhất, Tòa án Tối cao đã bác toàn bộ kháng cáo, qua đó khép lại vụ án.

Spotv News cho biết Oh Young Soo (sinh năm 1944) được mệnh danh “huyền thoại sống trong rạp hát” tại Hàn Quốc, sau đó trở thành ngôi sao toàn cầu với Squid Game được phát hành năm 2021. Năm 2022, ông trở thành diễn viên Hàn Quốc đầu tiên đoạt giải Nam diễn viên phụ xuất sắc hạng mục truyền hình tại lễ trao giải Quả cầu Vàng.