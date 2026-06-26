Diễn viên Nhật bị tố hành hung bạn gái

Nijiro Murakami bị tố hành hung bạn gái tại nhà riêng. Nam diễn viên nổi tiếng với vai Chishiya Shuntaro trong loạt phim "Alice in Borderland".

Diễn viên Nhật Bản Nijiro Murakami đang vướng bê bối sau khi bị nghi nhiều lần hành hung một phụ nữ mà anh có quan hệ tình cảm. Vụ việc xảy ra tại nhà riêng của nam diễn viên ở quận Shibuya (Tokyo) vào khoảng năm 2024, tờ Coki đưa tin.

Theo các nguồn tin, nạn nhân cáo buộc Murakami đã nhiều lần tấn công cô, trong đó có hành vi đấm vào mặt, khiến cô bị thương và phải mất hơn một tháng để hồi phục. Đến 2026, người phụ nữ trình báo vụ việc với Sở Cảnh sát Thủ đô Tokyo, từ đó cơ quan chức năng tiến hành điều tra.

Cùng ngày, Livedoor News đưa tin Murakami đã tham gia buổi làm việc tự nguyện với cảnh sát và thừa nhận hành vi gây thương tích. Theo lời khai được truyền thông Nhật Bản đăng tải, nam diễn viên nói: "Không còn nghi ngờ gì nữa, tôi đã làm cô ấy bị thương".

Diễn viên Nhật Bản Nijiro Murakami vướng bê bối liên quan đến bạn gái cũ. Ảnh: GQ Japan.

Hiện vụ việc đã được chuyển hồ sơ sang cơ quan công tố. Theo quy trình tố tụng tại Nhật Bản, việc chuyển hồ sơ không đồng nghĩa với việc nghi phạm bị bắt giữ hay đã bị kết tội. Đây là thủ tục để cảnh sát chuyển kết quả điều tra cho công tố viên xem xét, trong khi nghi phạm vẫn được tại ngoại. Sau đó, phía công tố sẽ quyết định có truy tố hay không.

Đến hiện tại, Murakami và công ty quản lý vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức. Các đơn vị sản xuất cũng chưa công bố liệu vụ việc có ảnh hưởng đến những dự án nam diễn viên đang tham gia hay không.

Nijiro Murakami sinh năm 1997 tại Tokyo, là con trai của diễn viên Jun Murakami và ca sĩ nổi tiếng UA. Anh ra mắt màn ảnh vào năm 2014 với vai chính trong bộ phim Still the Water của đạo diễn Naomi Kawase. Tác phẩm được trình chiếu tại hạng mục tranh giải của Liên hoan phim Cannes lần thứ 67 và giúp Murakami giành giải Nam diễn viên mới xuất sắc tại Liên hoan phim Takasaki.

Sau đó, anh tiếp tục gây chú ý với vai chính trong phiên bản truyền hình Anohana: The Flower We Saw That Day phát sóng năm 2015. Năm 2017, Murakami đoạt giải Nam diễn viên phụ xuất sắc tại Giải thưởng Viện Hàn lâm Nhật Bản lần thứ 41 nhờ bộ phim Mukoku.

Đến 2021, anh tiếp tục nhận giải Nam diễn viên phụ xuất sắc tại Giải thưởng Viện Hàn lâm Nhật Bản lần thứ 45 với The Blood of Wolves LEVEL2. Nam diễn viên cũng được khán giả quốc tế biết đến qua vai Chishiya Shuntaro trong loạt phim Alice in Borderland của Netflix và vai Kijima Yu trong bộ phim truyền hình Come Come Everybody của NHK.

Tháng 3/2023, Murakami thông báo tạm ngừng hoạt động vì các vấn đề liên quan đến sức khỏe thể chất và tinh thần, đồng thời rút khỏi một vở kịch sân khấu. Anh trở lại vào tháng 8 cùng năm khi tham dự buổi giao lưu của bộ phim Tokyo Revengers 2: Bloody Halloween, song hoạt động nghệ thuật sau đó khá hạn chế.

Theo thông tin từ công ty quản lý, các dự án Murakami tham gia trong năm 2026 gồm tập đầu của loạt phim Strange - Junji Ito's Strange Tales That Keep You At Night do TV Tokyo sản xuất và bộ phim truyền hình hợp tác quốc tế Lost and Found - Looking for You của NHK.