Hoa hậu Hàn Quốc bị tai nạn

Vụ tai nạn khiến Ham So Won gãy xương chậu. Cô đã trải qua cuộc phẫu thuật tại bệnh viện.

Ngày 12/7, tờ TV Daily đưa tin Hoa hậu Ham So Won bị tai nạn giao thông, dẫn đến gãy xương chậu. Vụ việc xảy ra khi nữ ca sĩ kiêm diễn viên cố gắng đỗ xe trên một con dốc. Khi Ham So Won đang kéo phanh tay, chiếc xe va chạm với cột điện. Hậu quả của vụ va chạm là hoa hậu gãy xương chậu. Sau vụ tai nạn, cô trải qua cuộc phẫu thuật tại một bệnh viện ở Seoul và đang được các bác sĩ theo dõi sức khỏe.

Cả Ham So Won và quản lý đều chưa chia sẻ thêm chi tiết nào liên quan đến tình trạng sức khỏe của cô. Nhưng các nguồn tin cho biết cô đang tập trung điều trị và phục hồi chức năng sau ca phẫu thuật.

Ham So Won phải phẫu thuật sau vụ tai nạn. Ảnh: Yonhap News TV.

Ham So Won bước chân vào làng giải trí sau khi đăng quang Hoa hậu Thái Bình Dương Hàn Quốc năm 1997. Sau đó, cô xây dựng sự nghiệp cả với tư cách diễn viên và ca sĩ. Cô gặt hái thành công nhờ bộ phim ăn khách Sex Is Zero sau đó phát hành đĩa đơn So Won No. 1 vào năm 2003.

Ngoài diễn xuất và âm nhạc, cô còn được biết đến với những lần xuất hiện trên các chương trình giải trí và hoạt động thành công tại Trung Quốc.

Ham So Won kết hôn với doanh nhân người Trung Quốc Jin Hua, kém cô 18 tuổi, vào năm 2018. Cặp đôi có một con gái trước khi tuyên bố ly hôn vào 2022. Mặc dù đã chia tay, họ vẫn tiếp tục cùng nhau nuôi dạy con gái. Hai người thỉnh thoảng vướng đồn đoán tái hợp.