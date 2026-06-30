Phương Lan trước khi đổi nghệ danh

Diễn viên Phương Lan mới đây chia sẻ bộ hình mới, kèm theo thông báo thay đổi nghệ danh. Nữ diễn viên cho biết từ nay sẽ hoạt động nghệ thuật với cái tên Sở Lam. Cô đồng thời đổi tên các fanpage và tài khoản mạng xã hội sang nghệ danh mới, thay cho tên Phương Lan trước đây. Trên TikTok, nữ diễn viên còn để tên tài khoản là: "Sở Lam là tên mới của Phương Lan".

Việc đổi nghệ danh của nữ diễn viên khiến không ít khán giả bỡ ngỡ. Thậm chí, Phương Lan cho biết, sau một buổi biểu diễn gần đây ở sân khấu kịch, phòng vé nhận được cuộc gọi thắc mắc từ khán giả rằng vì sao “Phương Lan không diễn mà lại là Sở Lam".

Chia sẻ về sự việc, nữ diễn viên viết: "Hôm qua đi diễn, phòng vé điện lên báo, khán giả nói sao Phương Lan không diễn mà Sở Lam diễn. Sở Lam là nghệ danh mới của em. Mong mọi người yêu mến Sở Lam nha". Trong cuộc trò chuyện với Tiến Luật, khi được hỏi lý do đổi nghệ danh, cô cho biết muốn xem đây là dấu mốc để bắt đầu một chương mới trong cuộc sống. "Em muốn bắt đầu một cuộc đời mới", nữ diễn viên chia sẻ.

Phương Lan sinh năm 1994, hoạt động tại sân khấu Thế giới Trẻ. Cô từng tham gia một số dự án điện ảnh như Gái già lắm chiêu, Nhà bà Nữ. Cô có cuộc hôn nhân khoảng 1 năm với nhà sản xuất Phan Đạt. Hai người xác nhận chia tay vào 2024. Theo cô, nguyên nhân là hai người không còn tìm được tiếng nói chung trong công việc cũng như cuộc sống.

Sau khi kết thúc hôn nhân, nữ diễn viên tập trung phát triển sự nghiệp riêng. Trên mạng xã hội, nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường lẫn công việc. Cô chăm chỉ hoạt động trên sân khấu kịch, tham gia nhiều sự kiện giải trí, thỉnh thoảng đi du lịch, nghỉ dưỡng.

Giữa năm 2025, Phương Lan gây chú ý khi đăng tải đoạn video có nhiều cảnh bật khóc, khiến một số khán giả cho rằng cô đang ẩn ý về chuyện tình cảm. Thậm chí, có người bày tỏ mong muốn cô và chồng cũ tái hợp với lý do "phụ nữ luôn cần sự nâng niu và che chở từ người đàn ông". Đáp lại, nữ diễn viên cho biết: "Cảm ơn em, giờ ai cũng vui với cuộc sống hiện tại". Cô khẳng định đoạn video chỉ là một phân cảnh diễn xuất, không liên quan đến chuyện cá nhân.

Sách hay về tình yêu

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